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Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году

20 марта 2022

Рассматриваются релизы второго и третьего кварталов 2022 года

Фонд кино анонсировал новый прием заявок на отбор кинопроектов для поддержки в кинопрокате. Информация об этом появилась на сайте организации.

В соответствии с приказом Фонда кино от 18 марта 2022 года № 17 установлены сроки приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов во 2 и 3 кварталах 2022 года - с 21 марта 2022 года по 20 апреля 2022 года (включительно).

Заявки принимаются с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 (по московскому времени) и по пятницам с 10:00 до 18:00 (по московскому времени).

Соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы» и в разделе «Отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 2022 году». Заявки, поступившие в Фонд кино позже указанного срока, в отборе не участвуют.

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