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Александр Андрющенко, Михаил Врубель и Антон Сиренко создали кинопроизводственную компанию

Автор: БК

29 мая 2024

Ее основная задача – производство сериалов для стримингов

Основатели кинокомпании «Водород», продюсеры Александр Андрющенко и Михаил Врубель, и Антон Сиренко, ранее занимавший должность генерального директора российского офиса Sony Pictures, займутся продюсированием сериалов. Об этом сообщают «Ведомости».

Данные «СПАРК-Интерфакса» свидетельствуют, что все трое стали совладельцами ООО «Комитет». Доли Андрющенко и Врубеля составляют 33%, оставшиеся 34% принадлежат ООО «Контент-клуб».

По словам Сиренко, основная задача компании – производство сериалов для стримингов. Бюджет в настоящий момент составляет несколько сотен миллионов рублей. В портфеле продакшна 20 разножанровых проектов – семь из них будут запущены в производство уже в этом и в следующем году.

Врубель подтвердил, что ими уже достигнуты предварительные договоренности с крупнейшими онлайн-кинотеатрами страны. В списке потенциальных партнеров – Wink, «Кинопоиск», Premier, Kion и Okko. Сейчас решается, что именно и с кем компания будет снимать.

Фото: Мария Хуторцева

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