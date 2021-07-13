Питчинг дебютантов в рамках фестиваля коротких метров «Короче» открыл прием заявок

21–22 августа в Калининграде состоится Питчинг дебютантов короткометражного кино в рамках IX Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» и Всероссийского молодежного кинофорума.

Категории питчинга: Short. No Limit – проекты короткометражных фильмов без региональных и сюжетных ограничений и Short. Made in Kaliningrad – проекты короткометражных фильмов, съемки которых планируются в Калининградской области.

В каждой номинации победители получат по 500 000 рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса. Фестиваль пройдет с 20–22 августа в Калининграде.

Для участия в Питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссерской экспликацией.

Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе «Конкурсы». Участники конкурса получат возможность участия в тренинге, образовательных программах, а также девелопменте своих проектов.

Основные задачи конкурса:

экспертная оценка региональных и дебютных кинопроектов, привлечение инвестиций для данных кинопроектов;

развитие киноиндустрии Калининградской области и регионов СЗФО с целью продвижения туристического кластера;

проведение образовательных и деловых программ для представителей киноиндустрии;

развитие международных и межрегиональных связей, обмен опытом;

формирование новых трендов отечественного кинематографа.

Помимо денежных призов, участники Питчинга смогут получить дополнительные призы от экспертов конкурса и технических партнеров, а также принять участие в образовательной программе Кинофорума.

Фестиваль «Короче» проходит в Калининграде с 2013 года. Ежегодно на фестиваль приходит более 2000 заявок со всей страны, а также русскоязычные проекты со всего мира.

Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году пройдут в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей. Помимо Питчинга дебютантов, в рамках проекта проводятся локейшн-туры в регионах России, презентации региональных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы, образовательная программа.

В Экспертный совет войдут представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ и других организаций.

Продюсер Антон Калинкин, учредитель ресурса The Digital Reporter и Ассоциации производителей веб-контента, генеральный продюсер международного фестиваля web-сериалов Realist Web Fest и основатель компании Red Carpet Studio: «Фестиваль «Короче», лидер в формате короткометражного кино – это современный фестиваль со своей атмосферой, историей и успешными кейсами участников. Мы хотим, чтобы как можно больше короткометражных проектов нашли своего зрителя, потому что считаем, что короткий метр – это самостоятельный художественный продукт, и этот формат становится все более востребованным индустрией».

Дмитрий Якунин, руководитель проекта «Всероссийский молодежный кинофорум»: «Фестиваль «Короче» – знаменитый бренд, площадка, на которую стремятся попасть дебютанты со всей России. Уверен, совместный с «Короче» питчинг, один из самых крупных для авторов короткого метра, станет заметным событием не только для дебютантов, но и продюсеров, с большим желанием посещающих фестиваль в поиске новых талантов. Ждем на питчинге новые, яркие работы».

Организаторы Калининградского питчинга дебютантов: Союз кинематографистов России и Компания Red Carpet Studio при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Калининградской области, АНО «Фестивальная дирекция», Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, продюсерского центра «Moviestart» и других организаций.

13.07.2021 Автор: Виолетта Палий