Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и продюсера фестиваля «Короче»

Со следующего года смотр поменяет концепцию

После 10 лет работы Игорь Толстунов и Сергей Сельянов покидают посты продюсера и президента фестиваля «Короче». Об этом стало известно на церемонии открытия фестиваля, прошедшей в Калининграде.

Со следующего года организаторам фестиваля будут помогать продюсеры «Кинотавра». В частности, Федор Бондарчук возглавит попечительский совет, а Ситора Алиева начнет курировать новую секцию дебютного кино. Таким образом, со следующего года «Короче» станет фестивалем короткометражного и дебютного кино.

«10 лет назад я был назначен президентом лучшего фестиваля в мире, фестиваля «Короче». Сегодня настал день расставания, но не с фестивалем, с городом или командой, а с этой должностью. Она доставляла мне только чистую радость, но в жизни надо иногда что-то менять. Сегодня с благодарностью ко всем участникам и организаторам фестиваля я покидаю эту позицию», - сказал Сергей Сельянов в видеообращении.

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится с 2013 года. В этом году смотр пройдет в десятый раз. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция».

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