«Красная Поляна» побила рекорд «Короля и Шута» на «Кинопоиске»

Авантюрную комедию посмотрело более 3 млн подписчиков за рекордно короткое время

Авантюрная комедия «Красная Поляна» продемонстрировала рекордные показатели в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – проект Романа Прыгунова смог быстрее всех сериалов, которые когда-либо выходили на платформе, достичь количества зрителей в 3 млн подписчиков.

На это сериалу потребовалось 32 дня. Предыдущий рекорд продержался почти два года – в начале 2023 года панк-сказке «Король и Шут» понадобилось 44 дня, чтобы дойти до данных показателей.

Стоит отметить, что среди других проектов на «Кинопоиске» быстрее до трехмиллионной отметки дошли только два фильма – ХОЛОП 2 и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ. Напомним, что в аудиторию фильма или сериала учитываются подписчики «Яндекс.Плюса», которые посмотрели более 2 минут тайтла – тем не менее, по одной подписке «Кинопоиск» часто смотрит несколько людей в одной семье, поэтому фактическая аудитория проектов больше, чем число подписчиков.

«Красная Поляна» рассказывает об обаятельной мошеннице, которая после неудачной сделки сбегает из Москвы на курорт. В попытке обустроиться на новом месте она тут же попадается на очередной афере, и чтобы сохранить свободу, девушка должна подружиться с персоналом отеля и вычислить коварных мошенников, которые шантажируют управляющего казино. Премьера проекта состоялась в рамках фестиваля «Новый сезон».

Фото: кадр из сериала «Красная Поляна»