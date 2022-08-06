Lionsgate изучает возможности продажи стриминга Starz

Число подписчиков платформы выросло до 26,3 млн

Компания Lionsgate готовится объявить в сентябре, приведут ли текущие переговоры с несколькими возможными инвесторами к возможной продаже стриминга Starz, сообщает THR. Голливудская независимая студия изучает возможности продажи или выделения премиальной кабельной стриминг-платформы в отдельную структуру. Предполагается, что возможное отделение Starz позволит более корректно оценить активы сервиса и самой студии в случае возможных сделок по продаже или слиянию.

Студия ведет переговоры сразу по нескольким направлениям, так как активами студии интересуются различные группы инвесторов. Одним интересна покупка именно платформы Starz, они заинтересованы в приобретении успешной и стабильно набирающей аудиторию стримнговой платформы. Другой группе инвесторов интересна уже сама Lionsgate как крупная библиотека контента. В этом случае независимая студия рассматривается как актив примерно так же, как в свое время киностудия MGM, купленная Amazon.

Как объяснили гендиректор компании Джон Фелтхаймер и ее вице-председатель Майкл Бернс, им важно не прогадать в предстоящей сделке. Две части одного целого, как правило, оцениваются дороже, чем единый совокупный актив. Ровно поэтому рассматривается вариант с отделением Starz от Lionsgate. По этой причине Lionsgate не торопится и продолжает внимательно изучать все нюансы сделок.

«С точки зрения наших стратегических задач мы продвигаемся крайне неплохо. Несмотря на неспокойную обстановку в экономике, мы сохраняем и развиваем все наши стратегические и операционные преимущества, продолжаем вести переговоры с потенциальными спонсорами и стратегическими партнерами, чтобы прийти к заключению сделки уже в конце финансового года», – рассказал Джон Фелтхаймер во время созвона с финансовыми аналитиками.

Согласно опубликованному в четверг финансовому отчету за второй квартал, число подписчиков Starz Streaming выросло до 26,3 млн аккаунтов. В конце прошлого квартала число подписчиков сервиса было равно 24,5 млн. В сравнении с аналогичным показателем прошлого года рост составил 57%. Общее количество подписчиков Starz по всему миру увеличилось до 37,3 млн, включая Starzplay Arabia.

Общая выручка Lionsgate за второй квартал составила $893,9 млн, что на $901,2 млн меньше, чем во втором квартале прошлого года. Студия увеличила свой квартальный чистый убыток до $119 млн по сравнению с убытком в размере $45,4 млн годом ранее. Выручка от прката фильмов составила $278,8 млн, что на 4% меньше, чем $291,2 млн за аналогичный период прошлого года. А вот доходы от телевизионного производства резко выросли до $423,3 млн против $386,1 млн год назад.

Выручка студийного медиасегмента, основная доля в котором приходится на Starz, составила $381,2 млн, что немного меньше прошлогоднего показателя, равного $382,3 млн. Квартальная выручка Starz Networks составила $349,6 млн по сравнению с $358,2 млн год назад.

Starz – платный телеканал, аналогичный HBO и Showtime, а также одноименный стриминг-сервис, ориентированный на внутреннюю и международную аудиторию. Lionsgate приобрела Starz в 2016 году за $4,4 млрд.