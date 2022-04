Lionsgate и Neon провели презентации на конвенте CinemaCon-2022

Новые «Голодные игры», «Неудержимые» и «Джон Уик»

Последней крупной презентацией профессионального контента CinemaCon 2022 стало мероприятие Lionsgate. Неслучайно данную компанию причисляют к мини-мейджорам – в пакете студии очень много мощных экшн-франшиз, включая сверхуспешные ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. Многие проекты были заявлены, что называется, на перспективу – большинство тентполов выйдет у студии в следующем году.

Квадриквел ДЖОНА УИКА американским кинотеатрам представили лично Кеану Ривз и режиссер Чад Стахельски. Участники презентации смогли увидеть первые видеоматериалы, в которых Кеану Ривз идет на лошади через пустыню, дерется с применением нунчаков, разбивает автомобили и мокнет под дождем. Принявший участие в презентации руководитель Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк назвал ДЖОНА УИКА не просто франшизой, но современным мифом, который переписал правила жанра экшн. Завершение эпичной экшн-франшизы появится на свет 24 марта 2023 года.

В свое время Чад Стахельски работал над трюками в первых НЕУДЕРЖИМЫХ, заложив основы еще одной экшн-вселенной, которая жива до сих пор. Сейчас снимается уже четвертая часть, в которой вновь встретятся вместе Джейсон Стэтхэм, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр и другие звезды. Режиссирует фильм Скотт Во. В ролике, посвященном франшизе, сообщили, что за первые три фильма было израсходовано 500 тысяч патронов, что привело к 7 тысячам трупов. И все это было лишь подготовкой к тому, что зрители увидят в четвертом фильме.

Участники презентации получили первое представление о BORDERLANDS, ожидаемой многими экранизации культовой видеоигры. Минутный тизер представил необычный образ Кейт Бланшетт в рыжем парике и с пистолетом в руке. Известный ранее своими хоррорами режиссер Илай Рот впервые снял высокобюджетное кино, взяв за основу сценарий автора «Чернобыля» Крейга Мазина. Серия шутеров от первого лица была запущена в 2009 году. Объединяющая жанры космического вестерна и фэнтези серия видеоигр к текущему моменту продана тиражом более 66 миллионов копий.

Участникам презентации была презентована дата выхода новой части ГОЛОДНЫХ ИГР, которая получила название THE BALLAD OF SONGBIRD AND SNAKES (БАЛЛАДА О ПТИЧКАХ ПЕВЧИХ И ЗМЕЯХ). Собравшиеся увидели короткий ролик, в котором сообщили, что в прокат лента выйдет 17 ноября 2023-го. В основе новой части лежит книга-предыстория, выпущенная Сьюзанн Коллинз в 2020 году, рассказывающая о молодости Кориолана Сноу, будущего диктатора Панема. Продюсерами новой части являются Нина Джейкобсон, Брэд Симпсон и Френсис Лоуренс, который заодно снова сядет в режиссерское кресло. Сценаристами фильма выступят сама Сьюзанн Коллинз, а также Майкл Арндт и Майкл Лессли.

Также участникам прозентации рассказали о комедии ABOUT MY FATHER и young-adult экранизации ARE YOU THERE GOD? IT’S ME, MARGARET.

Презентация независимой компании Neon состоялась во вторник, сразу после дискуссии о состоянии отрасли, в которой приняли участие глава НАТО Джон Фатиан, глава Ассоциации кинематографистов Америки Чарльз Ривкин и другие эксперты киноиндустрии. Neon заявила три проекта. Новую работу легендарного режиссера Дэвида Кроненберга под названием CRIMES OF THE FUTURE и две документальных ленты – фильм о Дэвиде Боуи MOONAGE DAYDREAM и «санденский» хит FIRE OF LOVE.

Культовый мастер авторских хорроров Дэвид Кроненберг, которого принято называть специалистом по человеческим мутациям, впервые приехал на CinemaCon и лично представил собравшимся владельцам кинотеатров первый трейлер своей новой картины. Ролик был показан эксклюзивно, его премьера онлайн состоится несколько позже, накануне показа в рамках надвигающегося Каннского фестиваля.

CRIMES OF THE FUTURE – необычный по нынешним временам триллер, который при этом отсылает к самым известным картинам Кроненберга, посвященным непривычным трансформациям человеческого тела, но при этом выводит тему на новый виток развития. Кроненберг вернулся к сотрудничеству с продюсером Робертом Лантосом, вместе с которым он работал над своими ранними фильмами, в частности, АВТОКАТАСТРОФОЙ. Главные роли в картине играют Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Лейя Сейду. Мортенсен играет знаменитого в недалеком будущем авангардного художника Сола Тенсера, который вместе со своей партнершей Каприс (Сейду) публично демонстрирует свои телесные метаморфозы в специальных выступлениях. В свою очередь, Стюарт играет следователя из Национального реестра органов.

Над картиной о Дэвиде Боуи режиссер Бретт Морген работал целых пять лет. Для этого он сотрудничал с фондом имени Дэвида Боуи, который впервые одобрил подобный проект и предоставил кинематографистам тысячи часов эксклюзивных видеозаписей. Показанный материал состоял из записей с концертов, различной анимации, интервью и, само собой, музыки самого Боуи. Как отметил продюсер Билл Гербер, Моргену удалось создать «грандиозный калейдоскопический проект, который был под силу только истинному поклоннику Боуи». Сам Бретт Морген сказал, что он старался снять не обычный документальный фильм, а подарить зрителю особенный аудиовизуальный опыт. Судя по всему, в случае попадания фильма на российские экраны, MOONAGE DAYDREAM может стать хитом альтернативного проката. В Северной Америке проект выйдет на большие экраны в сентябре.

Другой документальный проект Neon FIRE OF LOVE уже успел собрать ворох восторгов после премьеры на «Санденсе». Это история супружеской пары ученых-вулканологов Кэти и Мориса Краффтов, которые погибли в момент извержения вулкана. Производство картины Neon осуществляет вместе с National Geographic Documentary Films.

