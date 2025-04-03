CinemaCon 2025: Презентация Universal

Новые «Мир Юрского периода» и «Злая», «Одиссея» Кристофера Нолана, а также хорроры Blumhouse

Третий день презентаций на выставке киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе продолжился мероприятием Universal Pictures. Презентацию открыло 10-минутное выступление оркестра под управлением Рикки Майнора, который исполнил попурри из хитовых фильмов студии, вроде ЧЕЛЮСТЕЙ, НАЗАД В БУДУЩЕЕ, ИНОПЛАНЕТЯНИНА, ОППЕНГЕЙМЕРА, а также прошлогодних КОНКЛАВА и ЗЛОЙ.

Затем под тему из грядущего МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЯ (2 июля) на сцену поднялись режиссер Гарет Эдвардс и актеры Скарлетт Йоханссон и Махершала Али. «Мы хотели вернуть во франшизу страшные моменты. Я всю жизнь мечтала сняться в фильме серии. Каждый раз, когда они готовили новый проект, я выходила на связь и говорила, что свободна», – заявила Йоханссон.

Создатель хита DreamWorks Animation КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА Дин ДеБлуа не только показал гостям выставки новые фрагменты игрового ремейка (13 июня), но и анонсировал сиквел – релиз продолжения запланирован на 11 июня 2027 года.

Режиссер Джастин Типпинг (КРОССЫ) и актер Марлон Уэйанс представили первый трейлер спортивного хоррора HIM (19 сентября). По сюжету молодой перспективный футболист отправляется в изолированное место, чтобы тренироваться под руководством стареющего квотербека. Судя по трейлеру с язвительным голосом тренера Уэйанса за кадром, это будет некое сатанинское здание, полное облитых кровью людей и женщин в откровенных нарядах.

Блок проектов от Blumhouse представил продюсер Джейсон Блум. Сперва гостям показали короткий тизер сиквела слэшера ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ (5 декабря), который уже доступен в сети. Затем речь пошла о продолжениях ЧЕРНОГО ТЕЛЕФОНА Скотта Дерриксона (17 октября) и М3ГАН (27 июня), после чего Блум подробнее рассказал о грядущем эротическом научно-фантастическом триллере СОУЛМ8ЙТ (2 января 2026 года). Фильм Кейт Долан, описывается смесью РОКОВОГО ВЛЕЧЕНИЯ и Я, РОБОТ рассказывает о мужчине, который заказывает себе невероятную робота-блондинку, чтобы справиться с утратой недавно умершей жены.

Не обошлось на презентации и без авторских работ – Уэс Андерсон продемонстрировал первый трейлер драмеди ФИНИКИЙСКИЙ ПЛАН (30 мая), Йоргос Лантимос презентовал короткий тизер фантастической комедии БУГОНИЯ (7 ноября), где он вновь поработал с Эммой Стоун. Согласно описанию, ролик сопровождается закадровым голосом Джесси Племмонса, который играет пчеловода, убежденного, что Землю скоро поработят инопланетяне – и, похоже, он прав: в самом финале тизера актер сбривает волосы Стоун, а сама оскароносная актриса выглядит… не совсем человеком.

Режиссер Джон Чу, а также актрисы Синтия Эриво и Ариана Гранде представили первые материалы ЗЛОЙ: НАВСЕГДА (22 ноября). В ярком трейлере, который еще не был опубликован в сети, были показаны кадры пышной свадьбы Глинды и Фиеро, страшные летающие обезьяны, а также прибытие Дороти, Железного Дровосека, Страшилы и Трусливого Льва в страну Оз и встреча с Глиндой.

Завершилась презентация напоминанием о том, что Кристофер Нолан снимает для Universal ОДИССЕЮ (17 июля 2026 года), а Стивен Спилберг – оригинальный фантастический проект (12 июня 2026 года). Руководитель отдела дистрибуции студии Джим Орр, заявил, что фильм Нолана станет «пророческим кинематографическим шедевром, какой встречается раз в поколение, и которым скорее всего, гордился бы сам Гомер».

Фото: кадр из фильма МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ВОЗРОЖДЕНИЕ