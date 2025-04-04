CinemaCon 2025: Презентация Amazon MGM Studios

«Милосердие» Тимура Бекмамбетова, новая «Афера Томаса Крауна» и многое другое

Третий день презентаций на выставке киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе продолжился мероприятием Amazon MGM Studios. Присутствие стриминга на CinemaCon призвано продемонстрировать серьезность намерений Amazon насчет кинотеатрального проката своих картин.

Райан Гослинг, а также режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер появились на сцене, чтобы рассказать о научной фантастике ПРОЕКТ «АВЕ МАРИЯ» (20 марта 2026 года). Экранизация одноименного романа Энди Уира рассказывает о группе ученых, работающих над инновационной программой, которая должна спасти мир от уничтожения. Сценарий написал Дрю Годдард (МАРСИАНИН).

Крис Пратт и режиссер Тимур Бекмамбетов представили первый футадж из фантастического триллера МИЛОСЕРДИЕ (23 января 2026 года). В центре повествования – детектив, который обвиняется в убийстве жены и вынужден доказывать в управляемом искусственным интеллектом суде свою невиновность. Сперва на большом экране показали несколько очень динамичных отрывков, а затем Пратт появился на сцене в том же кресле, в котором его герой просидел большую часть картины. «Я провел в нем много времени, и это не самая удобная вещь в мире», – пошутил актер.

Команда РАСПЛАТЫ 2 (25 апреля) во главе с Беном Аффлеком и режиссером Гэвином О'Коннором показали гостям новый трейлер проекта. «Я очень рад продолжить эту историю. В каком-то смысле я чувствую, что этот персонаж никогда не покидал меня», – добавил исполнитель главной роли.

Режиссер Лука Гуаданьино, а также актеры Эндрю Гарфилд и Айо Эдебири привезли на CinemaCon первый трейлер триллера ПОСЛЕ ОХОТЫ (10 октября). Лента, где также снялась Джулия Робертс, рассказывает о профессоре колледжа, которая вынуждена столкнуться с неприятной тайной из собственного прошлого, когда ее коллегу обвиняет в домогательствах студентка.

Новая версия АФЕРЫ ТОМАСА КРАУНА была представлена Майклом Б. Джорданом в формате видеообращения. «Это не просто очередной ремейк. Это фильм, который требует большого экрана», – заявил режиссер и исполнитель главной роли в проекте. В свою очередь, глава по кинодистрибуции Amazon MGM Кевин Уилсон добавил, что картина «сможет удивить зрителей парой сюжетных твистов».

Никаких новых деталей касательно судьбы франшизы о Джеймсе Бонде со сцены не прозвучало. Руководитель отдела кино Amazon MGM Studios Кортни Валенти и глава отдела маркетинга Сью Кролл в довольно официозном формате поздравили продюсеров Дэвида Хеймана и Эми Паскаль с назначением на пост и заявили, что они оба находятся в Лондоне и уже готовятся приступить к работе над свежей главой бондианы.

Фото: кадр из фильма РАСПЛАТА 2