CinemaCon 2025: Презентация Paramount

Новая «Миссия невыполнима», «Бегущий человек» и ремейк «Голого пистолета»

Заключительный день презентаций на выставке киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе открылся мероприятием Paramount.

Главным событием, конечно же, стало появление Тома Круза, который представил гостям материалы из заключительной части франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. В самом начале актер попросил зал почтить минутой молчания память своего друга и коллеги по ЛУЧШЕМУ СТРЕЛКУ Вэла Килмера. «Я не могу передать, как сильно восхищался его работой, и как высоко я ценил его, как человека. Мы желаем тебе всего хорошего в твоей следующем путешествии», – добавил Круз.

Помимо этого, актер также уделил время, чтобы отметить Кристофера Маккуорри, получившего в этом году награду «Режиссер года» от CinemaCon. Круз не только вспомнил его кинематографические достижение, но и добавил, что МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, которую они сделали вместе, стала важной вехой для производства – ведь именно во время работы над лентой были разработаны протоколы безопасности, которые позволили индустрии вернуться к работе во время коронавирусной пандемии.

Гости CinemaCon высоко оценили новый трейлер ФИНАЛЬНОЙ РАСПЛАТЫ (23 мая). Отмечается, что в числе трюков Круза – прыжки с авианосца в океан, ползание по крылу летающего биплана и многое другое. В финале своего выступления звезда также рассказала, что с нетерпением ждет выхода гоночного экшна ФОРМУЛА 1 с Брэдом Питтом, который снял режиссер ТОП ГАН: МЭВЕРИК Джозеф Косински. Картина ранее была представлена на панели Warner Bros.

Режиссер Эдгар Райт, а также актеры Глен Пауэлл, Колман Доминго и Джош Бролин представили на сцене CinemaCon новую экранизацию книги Стивена Кинга – триллер БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК (7 ноября). В частности, Пауэлл рассказал, что перед подготовкой к роли он первым делом обратился к своему наставнику Тому Крузу, который известен своим кинематографичным стилем бега. «Снимай себя в процессе бега, как можно чаще. Ты выглядишь не так круто, как тебе кажется», – посоветовал он актеру.

В рамках презентации Paramount также был показан расширенный ролик ремейка ГОЛОГО ПИСТОЛЕТА (1 августа) с Лиамом Нисоном в роли лейтенанта Фрэнка Дребина-младшего, сына персонажа Лесли Нильсена. Материалы проекта вызвали громкий смех и аплодисменты в зале – зрители подчеркивают, что режиссеру Акиве Шафферу (ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ) удалось сохранить дух и юмор оригинала.

Студия представила новое название полнометражного продолжения мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» – THE LEGEND OF AANG: THE LAST AIRBENDER (30 января 2026 года). Сюжет картины держится в секрете, однако ожидается, что действие будет разворачиваться спустя несколько лет после событий оригинального шоу. В числе заявленных актеров озвучания – Дэйв Батиста, Стивен Ян и Эрик Нам.

Анимационное подразделение Paramount также продемонстрировало материалы по картинам PAW PATROL: THE DINO MOVIE (31 июля 2026 года), ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ 2 (9 октября 2026 года), СМУРФИКИ В КИНО (18 июля) и ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ (19 декабря).

Фото: кадр из фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНАЯ РАСПЛАТА