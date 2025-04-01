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CinemaCon 2025: Презентация Lionsgate

Автор: Илья Кувшинов

1 апреля 2025

Пятый «Джон Уик», четвертая «Иллюзия обмана» и новые «Голодные игры»

Второй день презентаций на выставке киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе открыла Lionsgate. Большая часть мероприятия была посвящена вселенной ДЖОНА УИКА: студия не только анонсировала пятую часть с Киану Ризвом от режиссера Чада Стахелски, но и объявила несколько спин-оффов.

В частности, свою сольную ленту получит персонаж Донни Йена из ДЖОНА УИКА 4 – съемки экшн-триллера в гонконгском стиле о слепом киллере Кейне должны начаться в конце этого года. Помимо этого, сам Джон Уик обзаведется анимационным приквелом: действе картины будет разворачиваться до событий первого фильма и расскажет о том, как киллер справился с «Невыполнимой задачей». Режиссером проекта выступит Шеннон Тиндл, а Ривз озвучит главного героя.

Не обошлось и без еще одной франшизы Lionsgate – ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА получит четвертый фильм, а в режиссерском кресле вновь окажется Рубен Фляйшер. По словам главы Lionsgate‘s Motion Picture Group Адама Фогельсона, студия уже посмотрела режиссерский монтаж триквела, который должен выйти на экраны 13 ноября, и осталась очень довольна результатом. Третий фильм также обзавелся новым названием – NOW YOU SEE ME: NOW YOU DON’T.

Сценарист Билли Рэй, работавший над первыми ГОЛОДНЫМИ ИГРАМИ, займется адаптацией романа-приквела ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ В ДЕНЬ ЖАТВЫ. Релиз грядущей картины намечен на 20 ноября 2026 года. Режиссером картины вновь станет Фрэнсис Лоуренс, который заявил со сцены на CinemaCon, что «Рассвет» – это любимая книга в серии. Начало съемок запланировано на июль.

Помимо этого, Лоуренс также представил хоррор ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (12 сентября) по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли в проекте исполняют Купер Хоффман, Дэвид Джонсон, Джуди Грир и Марк Хэмилл. Действие картины разворачивается в альтернативном будущем, где 100 юношей каждый год участвуют в соревновании «Долгая прогулка»: их задача – пройти маршрут, не снижая скорость движения ниже 6,5 км/час.

Также на CinemaCon был показан первый трейлер триллера Пола Фига ГОРНИЧНАЯ (25 декабря) с Сидни Суини и Амандой Сайфред. Картина по первой книге из цикла Фриды Макфадден рассказывает о молодой девушке, которая устраивается горничной в дом богатой семьи и осознает, что супруга к ней крайне враждебно и способна причинить как моральный, так и физический вред. «Я очень люблю читать книги, и “Горничная” была буквально везде – и на Amazon, и в TikTok. Я прочитала все три за неделю», – отметила Суини.

Фото: кадр из фильма ДЖОН УИК 4

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