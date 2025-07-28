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Фестиваль импакт-кино «Лампа» огласил шорт-лист конкурса суперкороткого метра

Автор: БК

28 июля 2025

Участниками секции в этом году станут девять человек

Организаторы XII Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа», который пройдет в Перми с 12 по 14 сентября, рассказали о программе «Суперкороткий метр».

В этом году участниками секции, призванной вовлечь аудиторию соцсетей в создание импакт-роликов, станут девять человек. Полуфиналисты творческого конкурса «Лампа вдохновляет» приедут в Пермь, где впервые увидят свои VK-клипы на большом экране. Главным же призом станет создание сценария короткометражного фильма на основе клипа-победителя при поддержке продюсерского центра LAMPA.

Отмечается, что в шорт-лист вновь попал и лауреат прошлогоднего конкурса – Борис Распутин. Помимо его суперкороткого видео на «Лампе» также будет презентован сценарий короткометражного импакт-фильма «Последний автобус», созданный продюсерским центром LAMPA совместно с автором Евгением Морозовым на основе победившего VK-клипа.

Фото: пресс-служба фестиваля

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