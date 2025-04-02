CinemaCon 2025: Презентация Warner Bros.

«Супермен», «Формула 1», новый фильм Пола Томаса Андерсона и многое другое

Второй день презентаций на выставке киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе продолжился мероприятием Warner Bros.

Первым проектом стала новая лента Пола Томаса Андерсона ОДНА БИТВА ЗА ДРУГОЙ, которую представили Леонардо ДиКаприо и Реджина Холл. Зрители первых материалов отметили, что экранизация романа Томаса Пинчона по визуалу походит на экшн-фильмы 1970-х – вроде СМОКИ И БАНДИТА или ПОБЕДИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. Лента с бюджетом в $140 млн выйдет в прокат 29 сентября.

Режиссер Зак Креггер (ВАРВАР) представил первые материалы хоррора ОРУЖИЕ (8 августа). «Это сложный и закрученный фильм», – заметил он. В центре сюжета проекта – несколько взаимосвязанных историй об исчезновении старшеклассников в маленьком городке. На кадрах, показанных посетителям выставки, было много крови и хаоса, а сам трейлер озвучен голосом пятилетнего ребенка. Креггер также отметил, что продемонстрированный материал может не оказаться в сети.

Режиссер Мэгги Джилленхол и актриса Джесси Бакли рассказали о фильме ужасов НЕВЕСТА (6 марта 2026 года) с бюджетом в $100 млн. Действие ремейка НЕВЕСТЫ ФРАНКЕНШТЕЙНА разворачивается в Чикаго 1930-х годов: по сюжету монстр просит доктора Евфрония помочь создать ему компаньона – вместе они оживляют убитую женщину, которую назвали Невестой. Роль Франкенштейна исполняет Кристиан Бэйл.

По грядущей ФОРМУЛЕ 1 Джозефа Козински (27 июня) гостям показали первые десять минут картины. Зрители отмечают, что картина с Брэдом Питтом выглядит «как ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК со множеством захватывающих гоночных сцен, которые превосходят ФОРД ПРОТИВ ФЕРРАРИ Джеймса Мэнголда».

Президент и главный креативный директор New Line Cinema Ричард Бренер показал семиминутную нарезку из грядущего хоррора ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: КРОВНЫЕ УЗЫ (16 мая). По сюжету два брата думают, что они должны найти способ помешать смерти – что может пойти не так? «Увидимся на "Оскаре"», - пошутил со сцены Бренер.

Завершилась презентация показом расширенного трейлера СУПЕРМЕНА (11 июля) Джеймса Ганна, который представили актеры Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахан и Николас Холт, а также сам режиссер (и, по совместительству, со-глава кинопоздразделения DC Comics). Отмечается, что продемонстрированные материалы во многом повторяли опубликованный в декабре трейлер, однако было несколько сцен, демонстрирующих юмор проекта – в частности, динамику между главным героем и его собакой Крипто.

Фото: промо-кадр фильма СУПЕРМЕН