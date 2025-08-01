Okko рассказал о новинках августа

«Дыши», «Балерина», «Саван» и многое другое

Одной из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в августе, станет драма «Дыши» с Мариной Александровой. Режиссером сериала, ставшего триумфатором VII фестиваля «Пилот», выступила Анна Кузнецова (КАНИКУЛЫ).

Также зрителей стриминга ждут боевик БАЛЕРИНА, триллер САВАН, семейные комедии МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ и АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ, а также многое другое.

С 4 августа:

САНТОШ (драма, реж. Сандхия Сури)

Благодаря государственной программе «наём по состраданию» недавно овдовевшая Сантош занимает место своего покойного мужа — участкового полицейского в сельском районе на севере Индии. Её первое дело — жестокое убийство пятнадцатилетней девочки из низшей касты. Вместе с коллегой Сантош начинает расследование, вскрывая системное насилие в полиции, которой проще обвинить и пытать невиновного, чем разыскивать настоящих преступников. Теперь Сантош должна сделать выбор между верностью начальству и своим стремлением к справедливости.

С 7 августа:

МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (комедия, реж. Илья Чижиков, Антон Чижиков)

Главным героем этой семейной комедии становится маленький мальчик. Видя, что его родители находятся на грани развода, он придумывает план, как помирить маму и папу. Предприимчивый ребенок обустраивает найденный на улице брошенный фуд-трак, решив открыть там собственное дело. Полностью поддерживая начинание не по годам самостоятельного сына, родители начинают помогать ему во всем. В итоге совместная деятельность приводит к тому, что семейная пара, находящаяся на грани развода, не только мирится, но и понимает, что их любовь вовсе не прошла.

С 8 августа:

СВЯТАЯ НОЧЬ. ОХОТНИКИ НА ДЕМОНОВ (экшн-хоррор, реж. Лим Дэ-хи)

В Сеуле неспокойно: в городе орудует банда приверженцев сатанинского культа. Это приносит много неприятностей властям и простым жителям. На борьбу с криминальной сетью дьяволопоклонников по просьбе полиции выходит специальная организация под названием «Святая ночь». У троих её членов есть особые способности для поиска сверхъестественного. Лидер группы Бау чрезвычайно силён физически, Шарон умеет вычислять демонов и убивать их, а Ким Кун — славный малый и верный помощник, который готов всему учиться у коллег. Команда выходит на тропу войны с сатанистами, но с такой неудержимой силой они ещё не сталкивались.

С 10 августа:

АРТЕК. СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ (комедия, реж. Карен Захаров, Армен Ананикян)

Митя Неверовский — потомок легендарного генерал-лейтенанта. Но для своих родителей Митя — сплошная головная боль, он совершенно неуважительно относится к истории своей семьи, не ценит тот факт, что его предки — выдающиеся личности. Родители отправляют Митю в «Артек», где ему явно скучно, но желание выступить на «Артек-Арене» в рамках праздничного концерта — мечта для юного музыканта, и он хочет стать известным рэпером.

Правда, прежде чем его мечта осуществится, Мите предстоит пройти немало испытаний. Первое приключение начинается в 1925 году, куда Митя попадает вместе с Птичкиным, где они, совершив немало ошибок, проваливают миссию — за это петля времени забрасывает героев в 1812 год. Ход истории может быть нарушен настолько, что ни лагеря «Артек», ни самого Мити в настоящем может не оказаться.

С 11 августа:

«Знахарь» (комедия, реж. Никита Андриенко)

Водитель скорой помощи Костя привык жить одним днем, не сильно заботясь о будущем. Погрязнув в долгах и кредитах, он не придумал ничего лучше, чем сесть в первый попавшийся автобус и уехать подальше от Москвы и своих проблем.

Так Костя оказывается в южной станице, где его по ошибке принимают за долгожданного врача Христофора Сергеевича. Местные встретили Костю со всем радушием, даже предоставили ему жилье. Кажется, парню выпал идеальный шанс, чтобы быстро решить вопрос с деньгами и вернуться в Москву. Вот только притворяться опытным знахарем, ничего не понимая в медицине, — задачка не из легких, так что Косте придется как-то выкручиваться.

С 15 августа:

«Дыши» (драма, реж. Анна Кузнецова)

Лера — востребованный акушер, работающий с самыми статусными пациентками, но ее личная жизнь стала невыносимо сложной. После смерти мужа она вынуждена в одиночку воспитывать троих детей. Несмотря на это, Лера одинаково хорошо справляется и как мать, и как акушер. Но в какой-то момент она все-таки теряет над собой контроль, что становится одной из причин трагедии на родах важной клиентки. Теперь Лера может потерять всё: семью, работу и даже свободу. Сможет ли она найти в себе силы и реанимировать свою жизнь, не дав распасться тому, что ей дорого?

КРОВАВЫЙ УРОЖАЙ (хоррор, реж. Илай Крэйг)

В центре сюжета старшеклассница Квинн и её отец, которые после смерти матери девочки переезжают в унылый городок Кеттл-Спрингс. Город был построен вокруг фабрики кукурузного сиропа, но после пожара он начал приходить в упадок. И пока взрослые хотят вернуть славное прошлое, молодёжь Кеттл-Спрингса хочет новой жизни вдали от серости и старости. Конфликт поколений всё нарастает, но кое у кого есть радикальное решение. Талисман фабрики, клоун Френдо, начинает убивать молодых людей одного за другим.

С 18 августа:

«Соня из Тоствилля» (анимационный, реж. Дмитрий Высоцкий)

Однажды семилетняя девочка Соня случайно обнаруживает чудесные свойства хлебницы на своей кухне: если прикрепить к ней магнит-тост среди прочих магнитов и повернуть его, то из мира людей телепортируешься в волшебный город Тоствилль, расположенный на планете Тостлэнд.

С 21 августа:

САВАН (триллер, реж. Дэвид Кроненберг)

Бизнесмен Карш, потерявший жену, создает устройство, способное связать живых с умершими. Его инновационная технология меняет представление о смерти: теперь скорбящие могут следить за состоянием тел в режиме реального времени с помощью небольших экранов на надгробиях или со смартфонов. Но однажды несколько могил, включая место упокоения его супруги, подвергаются вандализму. Карш решает самостоятельно разобраться с проблемой, но открытия, которые ему предстоит сделать, заставят героя не только иметь дело с суровым настоящим, но и с головой окунуться в болезненное прошлое.

КОСОЛАПЫЙ АГЕНТ (анимационный, реж. Чжан Ян)

Бернард — обаятельный, но неуклюжий белый медведь, мечтающий стать настоящим спецагентом. Чтобы доказать свою готовность, он самовольно отправляется на задание, но теряет суперчип, лишаясь всех сверхспособностей. В поисках утраченного он встречает маленькую нерпу, и вместе они пускаются в опасное приключение. Их ждут погони, испытания и схватка с преступниками, завладевшими чипом. Путь к финалу будет долгим, но он точно стоит того, ведь Бернард наконец поймет, что сила вовсе не в технологиях, а в дружбе и вере в себя.

«Дух моей общаги» (анимационный, реж. Лина Килевая)

Погибший при загадочных обстоятельствах студент Олежа, потеряв свою форму призрака, оказывается в Лимбе — мире белоснежной тайги, где снег идёт снизу вверх, холода не существует, а жизнь и смерть замерли в равновесии. Он получает возможность снова увидеть самые яркие эпизоды из собственной жизни. Но теперь предстоит отличить ложное воспоминание от настоящего, сон от реальности, а светлые стремления — от бреда помешательства. Это не так просто, тем более, когда призма, через которую Олежа смотрит, так непостоянна. Кто знает, какие ответы он найдёт, глядя на самого себя и свою жизнь под другим углом и как же разглядеть в этом калейдоскопе Диму — живого друга, оставшегося на «той» стороне, в мире живых. Вспомнит ли он вообще о своем призрачном соседе, увидятся ли они ещё хоть раз, будет ли он искать встречи, и если будет — к кому обратится за помощью?

Скоро:

БАЛЕРИНА (боевик, реж. Лен Уайзман)

Когда Ева была маленькой, вооруженные люди во главе с мужчиной по прозвищу Канцлер оставили её сиротой. Так девочка оказалась в криминальной семье «Русска рома» на попечении Директрисы нью-йоркской балетной школы, одновременно служащей академией наемных убийц. Не добившись успехов в балете, но боевые курсы окончив с отличием, Ева отправляется в Европу мстить за папу.

Фото: кадр из сериала «Дыши»