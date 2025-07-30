Предпродажи уикенда: «Одно целое» стартует на уровне «Субстанции»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG), приключенческий фильм МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK) и фэнтези-боевик РЫЖАЯ СОНЯ (CAO).
Предпродажи хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ составили 1,062 млн рублей. Новинка максимально приблизилась к аналогу СУБСТАНЦИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и уверенно провзошла другие фильмы ужасов НЕЧИСТЬ (587,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 43 млн), ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн) и ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|СУБСТАНЦИЯ
|1,099
|ОДНО ЦЕЛОЕ
|1,062
|НЕЧИСТЬ
|0,587
|ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ
|0,464
|ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ!
|0,331
Семейная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ предварительно освоила 534,2 тысячи рублей. Это уступает предпродажам картин КАПИТАН КРЮК (1,18 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн), Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн). Однако новинке удалось обогнать прошлогодний летний релиз МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (332,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|КАПИТАН КРЮК
|1,184
|Я – МЕДВЕДЬ
|0,974
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|0,581
|МОЙ ДИКИЙ ДРУГ
|0,544
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|0,534
|МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН
|0,333
Фэнтези-экшн РЫЖАЯ СОНЯ предварительно собрал 146,7 тысячи рублей. Новинка проиграла большинству похожих фильмов последнего времени, включая проекты ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (964 тысячи рублей, стартовые сборы – 48,3 млн), ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (824,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 72,4 млн), В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн) и ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (476,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ
|964,0
|ОХОТНИК НА МОНСТРОВ
|824,4
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
|788,4
|ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА
|476,9
|РЫЖАЯ СОНЯ
|146,7
Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ
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30.07.2025 Автор: Никита Никитин