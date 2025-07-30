Предпродажи уикенда: «Одно целое» стартует на уровне «Субстанции»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG), приключенческий фильм МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK) и фэнтези-боевик РЫЖАЯ СОНЯ (CAO).

Предпродажи хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ составили 1,062 млн рублей. Новинка максимально приблизилась к аналогу СУБСТАНЦИЯ (1,1 млн рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и уверенно провзошла другие фильмы ужасов НЕЧИСТЬ (587,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 43 млн), ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ (463,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,9 млн) и ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! (330,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) СУБСТАНЦИЯ 1,099 ОДНО ЦЕЛОЕ 1,062 НЕЧИСТЬ 0,587 ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ 0,464 ДВА, ТРИ, ДЕМОН, ПРИДИ! 0,331

Семейная комедия МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ предварительно освоила 534,2 тысячи рублей. Это уступает предпродажам картин КАПИТАН КРЮК (1,18 млн рублей, стартовые сборы – 51,4 млн), Я – МЕДВЕДЬ (973,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 62,4 млн), МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и МОЙ ДИКИЙ ДРУГ (544,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,4 млн). Однако новинке удалось обогнать прошлогодний летний релиз МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (332,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 11,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(млн рублей) КАПИТАН КРЮК 1,184 Я – МЕДВЕДЬ 0,974 МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 0,581 МОЙ ДИКИЙ ДРУГ 0,544 МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 0,534 МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН 0,333

Фэнтези-экшн РЫЖАЯ СОНЯ предварительно собрал 146,7 тысячи рублей. Новинка проиграла большинству похожих фильмов последнего времени, включая проекты ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ (964 тысячи рублей, стартовые сборы – 48,3 млн), ОХОТНИК НА МОНСТРОВ (824,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 72,4 млн), В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн) и ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (476,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ 964,0 ОХОТНИК НА МОНСТРОВ 824,4 В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ 788,4 ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА 476,9 РЫЖАЯ СОНЯ 146,7

Фото: кадр из фильма ОДНО ЦЕЛОЕ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

30.07.2025 Автор: Никита Никитин