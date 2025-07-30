KION рассказал о новинках августа

«Три сестры», «Хирург» и другие новинки библиотеки

Главной августовской новинкой, которая появится в онлайн-кинотеатре KION, станет комедия «Три сестры». Главные роли в проекте исполнили Лариса Гузеева, Павел Деревянко, Юлия Александрова, Маруся Климова и Полина Гухман.

Также зрителей стриминга ждут триллер «Хирург», комедия МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ и другие лицензионные новинки библиотеки.

С 31 июля:

«Хирург» (триллер, реж. Илья Ермолов)

За фасадом престижной клиники скрывается полигон для проведения незаконных операций по пересадке органов. Многие оказываются втянуты в криминальный мир подпольной трансплантологии — одни по своей воле, другие нет. Успешный хирург, идущий на компромиссы с совестью ради финансирования амбициозных научных исследований. Простая аспирантка, случайно оказавшаяся рядом с ним и пытающаяся спасти любимого. Безбашенная журналистка, которой стало нечего терять после смертельного диагноза — теперь ее может спасти только пересадка, но официально своей очереди можно и не дождаться. Все погружаются в скрытый от глаз мир торговли органами, нелегальных мигрантов и подпольной хирургии.

С 1 августа:

«Три сестры» (комедия, реж. Маруся Трубникова)

Три сестры — Ира, Оля и Маша — давно мечтали уехать из Нижнего Новгорода в Москву. Сценарий переезда у каждой сестры свой, но все они втайне рассчитывают на финансовую помощь матери, владелицы ювелирного бизнеса Татьяны. Однако у Татьяны другие планы на жизнь: в качестве сувенира из отпуска она привозит массажиста на 20 лет моложе себя. И пока весь город судачит о внезапном романе, дочери подозревают, что новоявленный член семьи — обычный аферист. Они намерены открыть Татьяне глаза на правду.

С 7 августа:

МАЛЕНЬКИЙ ШЕФ (комедия, реж. Илья Чижиков, Антон Чижиков)

Илья живет с родителями и мечтает стать известным шеф-поваром, когда вырастет. Однажды его мама с папой сильно ссорятся и начинают думать о расставании. Мальчик пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой, чтобы спасти находящуюся на грани развода семью. Илья с помощью своих кулинарных навыков попытается найти рецепт семейного счастья.

С 18 августа:

ТЕМНЫЕ ВОДЫ (детективная драма, реж. Тодд Хейнс)

Адвокат Роберт Билотт выступает с обвинением в суде против компании DuPont, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?

ЛЕВША (спортивная драма, реж. Антуан Фукуа)

У боксера Билли Хоупа все было прекрасно: звание чемпиона, красавица-жена и любимая дочка. Но фортуна отворачивается от него: при трагических обстоятельствах погибает любимая жена, дисквалификация на ринге, нулевые доходы, суд лишает его родительских прав... Хоуп должен отстоять звание чемпиона и вернуть дочь.

ВЕТРЕННАЯ РЕКА (детектив, реж. Тейлор Шеридан)

Штат Вайоминг. На территории индейской резервации «Ветреная река» егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело девушки. Молодой агент ФБР Джейн Бэннер, которая не знакома с местными природными условиями и обычаями, просит Кори помочь поймать убийц.

ЧТО ГЛОЖЕТ ГИЛБЕРТА ГРЕЙПА (драма, реж. Лассе Халльстрём)

Парень Гилберт Грейп живёт в маленьком городке в штате Айова вместе с двумя сёстрами, младшим братом с умственной отсталостью и матерью, страдающей от ожирения. Гилберт работает продавцом в продуктовом магазине, и у него роман с замужней женщиной. Всё меняется, когда в городке ненадолго появляются девушка Бекки и её бабушка, у которых сломалась машина.

Скоро:

«Турбозавры» (анимационный, реж. Алексей Котеночкин)

Давным-давно на нашей планете жили динозавры. Однажды Земля столкнулась с огромным метеоритом, и чтобы выжить, динозавры ушли в подземные пещеры. Под землей они стремительно эволюционировали и научились превращаться в различные машины и механизмы. Так возникла цивилизация турбозавров. Они знали, что на поверхности Земли развивается человечество, но своё существование держали в строгой тайне... Ровно до того дня, пока не произошла встреча турбозавра и человека. Это большое приключение динозавров и детей, которые образуют команду спасателей и совместными усилиями решают разные интересные задачи: помогают друзьям и соседям, спасают животных, защищают окружающую среду.

Фото: кадр из сериала «Три сестры»