Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась семейная картина «Мой папа – медведь»

Серебро чарта отошло хоррору «Одно целое»

По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная картина МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK). Отечественная новинка заработала чуть больше 7 млн рублей и может рассчитывать на 35-40 млн рублей по итогу уикенда.



Совсем чуть-чуть от лидера отстала другая крупная новинка уикенда – фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG). Проект с Дэйвом Франко и Элисон Бри также может освоить порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

Помимо этого, в чарт попало американское фэнтези РЫЖАЯ СОНЯ (CAO). Проект записан на свой счет около 2 млн рублей, что может превратиться в 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья.

Фото: кадр из фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ