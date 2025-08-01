Предварительная касса четверга: в лидеры выбилась семейная картина «Мой папа – медведь»
Автор: Георгий Романов
1 августа 2025
Серебро чарта отошло хоррору «Одно целое»
По предварительным данным, лучшим релизом четверга стала семейная картина МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (AK). Отечественная новинка заработала чуть больше 7 млн рублей и может рассчитывать на 35-40 млн рублей по итогу уикенда.
Совсем чуть-чуть от лидера отстала другая крупная новинка уикенда – фильм ужасов ОДНО ЦЕЛОЕ (VLG). Проект с Дэйвом Франко и Элисон Бри также может освоить порядка 35-40 млн рублей за четыре дня проката.
Помимо этого, в чарт попало американское фэнтези РЫЖАЯ СОНЯ (CAO). Проект записан на свой счет около 2 млн рублей, что может превратиться в 10-12 млн рублей к вечеру воскресенья.
Фото: кадр из фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
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