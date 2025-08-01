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Start закрывает «Вампиров средней полосы»

Автор: Илья Кувшинов

1 августа 2025

Об этом заявил шоураннер и режиссер Алексей Акимов

Грустные новости для поклонников смоленских вампиров – онлайн-кинотеатр Start объявил о том, что третий сезон «Вампиров средней полосы» станет для проекта финальным.

«Расставаться с “Вампирами” я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на 4-м сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после 3-го сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения. Если задуматься про возможный спин-офф, думаю, все герои его достойны. Не все секреты вампиров раскрыты и не все их истории рассказаны. Но не стоит прямо ожидать, что спин-офф непременно появится», – заявил шоураннер и режиссер Алексей Акимов.

В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главные роли в нем исполняют Юрий Стоянов, Тимофей Кочнев, Егор Дружинин, Артем Ткаченко, Анастасия Стежко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и другие.

Фото: пресс-служба Start

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