Минкультуры объявило победителей дополнительного питчинга
Господдержку получат 18 проектов
Министерство культуры России назвало победителей дополнительной защиты проектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Господдержку получат 18 проектов – 8 анимационных, 7 художественных, а также 3 документальные картины. Отмечается, что отбор направлен на поддержку отечественных кинокартин, создаваемых режиссерами-дебютантами, а также фильмов для детей и юношества.
Полный список доступен на сайте ведомства.
Авторские игровые картины
– 1000 И ОДНА ЛЮБОВЬ (50 млн рублей, ООО «ДВА К»)
– ЛЕТО КАК ЛЕТО (49 млн рублей, ООО «НОВИЦКИЙ»)
– Я СКАЗАЛ ЕЙ, ЧТО ВИЖУ МОНСТРОВ (60 млн рублей, ООО МИП «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "СПБГИКИТ-ДЕБЮТ"»)
– ГОД НОЛЬ (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ВИДЕОПРОКАТ»)
Детские и юношеские игровые картины
– САМАЯ СИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА В МИРЕ (50 млн рублей, ООО «РОЙ ПРОДАКШН»)
– СТИХИЯ (50 млн рублей, ООО «КИНОТЕКА»)
Неигровые картины
– БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА (3,5 млн рублей, ООО «СТУДИЯ "УРАЛФИЛЬМ"»)
– ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ (4 млн рублей, ООО «СИНЕМАТОГРАФИКА»)
Также стало известно, что помимо проектов из дополнительного отбора, финансирование по программе «Молодежь и дети» получат картины основной защиты: игровой дебют ВЫЙТИ ИЗ ИГРЫ (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ +1»), неигровой дебют Я - ТВЕРСКАЯ КАРЕЛКА (3,1 млн рублей, ООО «РУБИПРОДАКШН») и анимационный дебют от ООО «ПРОЕКТКИНО» (3,5 млн рублей).