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Минкультуры объявило победителей дополнительного питчинга 

Автор: Илья Кувшинов

29 июля 2025

Господдержку получат 18 проектов

Министерство культуры России назвало победителей дополнительной защиты проектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети». 

Господдержку получат 18 проектов – 8 анимационных, 7 художественных, а также 3 документальные картины. Отмечается, что отбор направлен на поддержку отечественных кинокартин, создаваемых режиссерами-дебютантами, а также фильмов для детей и юношества.

Полный список доступен на сайте ведомства.

Авторские игровые картины
1000 И ОДНА ЛЮБОВЬ (50 млн рублей, ООО «ДВА К») 
ЛЕТО КАК ЛЕТО (49 млн рублей, ООО «НОВИЦКИЙ») 
Я СКАЗАЛ ЕЙ, ЧТО ВИЖУ МОНСТРОВ (60 млн рублей, ООО МИП «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "СПБГИКИТ-ДЕБЮТ"») 
ГОД НОЛЬ (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ВИДЕОПРОКАТ»)

Детские и юношеские игровые картины 
САМАЯ СИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА В МИРЕ (50 млн рублей, ООО «РОЙ ПРОДАКШН») 
СТИХИЯ (50 млн рублей, ООО «КИНОТЕКА») 

Неигровые картины
БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА (3,5 млн рублей, ООО «СТУДИЯ "УРАЛФИЛЬМ"») 
ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ (4 млн рублей, ООО «СИНЕМАТОГРАФИКА»)

Также стало известно, что помимо проектов из дополнительного отбора, финансирование по программе «Молодежь и дети» получат картины основной защиты: игровой дебют ВЫЙТИ ИЗ ИГРЫ (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ +1»), неигровой дебют Я - ТВЕРСКАЯ КАРЕЛКА (3,1 млн рублей, ООО «РУБИПРОДАКШН») и анимационный дебют от ООО «ПРОЕКТКИНО» (3,5 млн рублей).

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