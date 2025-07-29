Минкультуры объявило победителей дополнительного питчинга 

Господдержку получат 18 проектов

Министерство культуры России назвало победителей дополнительной защиты проектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Господдержку получат 18 проектов – 8 анимационных, 7 художественных, а также 3 документальные картины. Отмечается, что отбор направлен на поддержку отечественных кинокартин, создаваемых режиссерами-дебютантами, а также фильмов для детей и юношества.

Полный список доступен на сайте ведомства.

Авторские игровые картины

– 1000 И ОДНА ЛЮБОВЬ (50 млн рублей, ООО «ДВА К»)

– ЛЕТО КАК ЛЕТО (49 млн рублей, ООО «НОВИЦКИЙ»)

– Я СКАЗАЛ ЕЙ, ЧТО ВИЖУ МОНСТРОВ (60 млн рублей, ООО МИП «ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР "СПБГИКИТ-ДЕБЮТ"»)

– ГОД НОЛЬ (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ ВИДЕОПРОКАТ»)

Детские и юношеские игровые картины

– САМАЯ СИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА В МИРЕ (50 млн рублей, ООО «РОЙ ПРОДАКШН»)

– СТИХИЯ (50 млн рублей, ООО «КИНОТЕКА»)

Неигровые картины

– БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА КАЛЯЕВА (3,5 млн рублей, ООО «СТУДИЯ "УРАЛФИЛЬМ"»)

– ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБОРОТ (4 млн рублей, ООО «СИНЕМАТОГРАФИКА»)

Также стало известно, что помимо проектов из дополнительного отбора, финансирование по программе «Молодежь и дети» получат картины основной защиты: игровой дебют ВЫЙТИ ИЗ ИГРЫ (50 млн рублей, ООО «СТУДИЯ +1»), неигровой дебют Я - ТВЕРСКАЯ КАРЕЛКА (3,1 млн рублей, ООО «РУБИПРОДАКШН») и анимационный дебют от ООО «ПРОЕКТКИНО» (3,5 млн рублей).