Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»
Автор: Илья Кувшинов
1 августа 2025
Лента вышла в прокат 24 июля
Министерство культуры России отозвало со 2 августа прокатное удостоверение у драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА. Об этом сообщил дистрибьютор картины «Экспонента Фильм».
Официальные причины пока не называются.
Лента Евы Виктор рассказывает о преподавательнице небольшого университета, которая пытается пережить случившееся с ней в колледже травматичное событие. Премьера картины состоялась в этом году на фестивале «Сандэнс», где она получила приз за лучший сценарий.
ПРОСТИ, ДЕТКА находилась в российском прокате с 24 июля.
Фото: кадр из фильма ПРОСТИ, ДЕТКА
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