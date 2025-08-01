Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у драмеди «Прости, детка»

Лента вышла в прокат 24 июля

Министерство культуры России отозвало со 2 августа прокатное удостоверение у драмеди ПРОСТИ, ДЕТКА. Об этом сообщил дистрибьютор картины «Экспонента Фильм».

Официальные причины пока не называются.

Лента Евы Виктор рассказывает о преподавательнице небольшого университета, которая пытается пережить случившееся с ней в колледже травматичное событие. Премьера картины состоялась в этом году на фестивале «Сандэнс», где она получила приз за лучший сценарий.

ПРОСТИ, ДЕТКА находилась в российском прокате с 24 июля.

Фото: кадр из фильма ПРОСТИ, ДЕТКА