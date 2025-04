CinemaCon 2025: Презентация Disney

Триквел «Аватара», проекты Marvel и новый «Хищник»

Финальной презентацией в заключительный день выставки киноиндустрии CinemaCon в Лас-Вегасе стало мероприятие The Walt Disney Studios.

Первым проектом стала комедия ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА 2 (8 августа), которую со сцены The Colosseum представили Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис. Гостям выставки показали несколько отрывков из картины – в частности, эпизод, в котором персонаж героиня Кертис учит свою дочку в исполнении Лохан, как изображать из себя подростка и флиртовать.

Ослепительное световое шоу сопровождало появление Джареда Лето и Джеффа Бриджеса, которые рассказали о фантастике ТРОН: АРЕС (10 октября). Лето исполняет роль Ареса, компьютерной программы, отправленной из цифрового мира в реальный с опасной миссией – познакомить людей с искусственным интеллектом. «В детстве я был одержим ТРОНОМ. Это были 80-е, и казалось, что будущее не за горами… Там были и экшн, и приключения, и спандекс», – заявил актер.

Эль Фаннинг продемонстрировала гостям первый трейлер экшна ХИЩНИК: ПУСТОШИ (7 ноября). Действие новой части франшизы разворачивается в будущем на отдаленной планете, где молодой Хищник, изгнанный из своего клана, находит маловероятного союзника в лице Тии (Фаннинг). Отмечается, что ролик выглядел смело и масштабно.

Байопик DELIVER ME FROM NOWHERE о Брюсе Спрингстине и создании его альбома “Nebraska” 1982 года представили исполнитель главной роли Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джереми Стронг, которому в картине досталась роль давнего менеджера музыканта Джона Ландау. Показанный трейлер, смонтированный эксклюзивно для CinemaCon, вызвал восторженный отклик у зрителей – утверждается, что в нем звучит композиция Born to Run в исполнении самого Уайта.

Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Джулия Луи-Дрейфус, Ханна Джон-Камен и Уайатт Рассел удивили представителей кинотеатров показом нескольких фрагментов кинокомикса Marvel ГРОМОВЕРЖЦЫ (2 мая). Затем гостям показали видеообращение от Кевина Файги и новый трейлер грядущей ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ЧЕТВЕРКИ (25 июля). Ролик, который пока не был опубликован в сети, включает себя кадры битвы с Галактусом, а также короткий фрагмент с Джулией Гарнер, сыгравшей Серебряного Серфера.

Продолжение ЗВЕРОПОЛИСА (26 ноября) представил Ке Хюи Куан. Актер, озвучивающий ядовитую, но милую гадюку, сообщил, что к актерскому составу ленты присоединилась Квинта Брансон – она озвучит роль терапевта Доктора Фаззби, очаровательного квокки, который протягивает лапу помощи главным героем. Гостям рынка показали два отрывка из фильма и первые официальные кадры.

Презентацию завершило видеообращение режиссера Джеймса Кэмерона, который пригласил на сцену Зои Салдану и представил кинопоказчикам трехминутную нарезку из фильма АВАТАР: ОГОНЬ И ПЕПЕЛ (19 декабря). Постановщик заявил, что сейчас он находится в Новой Зеландии, где заканчивает работу над фильмом. По его словам, герои картины «столкнутся не только с человеческими захватчиками, но и с новыми противниками».

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ