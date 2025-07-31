Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках августа

«Домовенок Кузя», «Три богатыря. Ни дня без подвига 2», «Библиотекари: Следующая глава» и другое

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Wink в августе – семейные проекты ДОМОВЕНОК КУЗЯ и ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2.

Кроме того, зрителей стриминга ждут сериалы «Библиотекари: Следующая глава» и «Милиард проблем», а также многое другое.

С 8 августа:

БРАТЬЯ (комедия, реж. Марк Горобец)

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником, но даже представить не может, к чему приведет его коварный план, который буквально обернется страшным сном для обоих. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на их пути.

С 13 августа:

ДОМОВЕНОК КУЗЯ (семейный, реж. Виктор Лакисов)

Домовенок Кузя сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски Кузи и сундучка в наш мир проникает Баба-яга, и у нее есть свои коварные планы.

С 14 августа:

ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ (комедия, реж. Симон Багдасарян)

Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни.

С 18 августа:

«Миллиард проблем» (комедия, реж. Кирилл Васильев)

Малообеспеченная, но дружная семья Калачевых внезапно становится обладателем миллиарда рублей, получив вместе с ним и миллиард проблем. Справятся ли герои с большими деньгами, а главное — смогут ли сохранить эти средства, друзей и свою семью?

С 22 августа:

ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2 (мультфильм, реж. Екатерина Салабай)

Три богатыря — на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице — встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это, как всегда, весело, дружно, да со смекалкой.

С 28 августа:

ЗЯТЬ (комедия, реж. Анарио Мамедов)

Жизнь примерного мужа и образцового отца Олега размеренна и спланирована на годы вперед. Но у судьбы свои планы: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона, с которым их объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость. Настолько бурная, что Олег предпочитает держать ее в тайне даже от семьи.

Скоро:

«Библиотекари: Следующая глава» (приключения, реж. Сандра Митрович, Милан Тодорович, Неманья Ципранич, Дин Девлин, Милан Конжевич)

Библиотекарь‑путешественник из XIX века попадает в современный мир. Пытаясь вернуться домой, он пробуждает магию, которая распространяется по всему континенту. Чтобы возвратиться в свою эпоху и обуздать последствия содеянного, он объединяется с командой нынешних библиотекарей.

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 2