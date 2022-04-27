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Американские кинотеатры назвали гибридный прокат «нежизнеспособной моделью» дистрибуции

Автор: Никита Никитин

27 апреля 2022

На CinemaCon 2022 обсудили актуальные проблемы отрасли

Глава Национальной ассоциации владельцев кинотеатров (НАТО) Джон Фитиан на выступлении в рамках CinemaCon призвал бороться с пиратством и назвал идею единовременного выхода фильмов в онлайне и кинотеатрах, которую практиковали некоторые студии на протяжении прошлого года, пережитком прошлого, сообщает THR.

«Я рад констатировать, что гибридный прокат как бизнес-модель с серьезными перспективами нежизнеспособна, причина ее смерти – пиратство, – отметил Фитиан, выступая со своим ежегодным обращением на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе во вторник. – Когда первоклассная копия фильма попадает в Интернет и и беспрепятственно там распространяется, это разрушительно воздействует на нашу индустрию».

Фатиан подчеркнул, что интерес к пиратству заметно возрастает в момент, когда тот или иной тайтл появляется легально в Интернете, причем не имеет значения, выходит ли он в формате PVOD или появляется у сервиса в рядовой подписке. Реальным препятствием пиратству служат, по мнению Фатиана, кинотеатральные окна. Если ожидаемый многими релиз слишком быстро выходит онлайн, у многих потенциальных зрителей появляется соблазн посмотреть его дома, считает Фатиан.

Глава Ассоциации кинематографистов Америки (Motion Picture Association) Чарльз Ривкин согласен с Фатианом. По его оценкам, пиратство онлайн-копий отнимает до 20% кассовых сборов у кинотеатров.

Режиссер Мэтт Ривз, чей БЭТМЕН только что заработал более $700 млн в мировом прокате, и невозможность показа которого серьезно ударила по российскому кинопоказу в марте, поблагодарил кинотеатры, что они не отчаивались возродить индустрию даже в самый разгар пандемии. Со слов Ривза, вместе с своей творческой командой он целенаправленно стремился внести весомый вклад в возрождение работы кинотеатров, так как он верит в особенность кинотеатрального опыта. Другим безоговорочным успехом для индустрии кинопоказа в последние месяцы стал результат совместного проекта студий Sony и Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ, который заработал в мировом прокате $1,9 млрд. Фатиан отметил наблюдаемое в последнее время возвращение в кинотеатры семейной аудитории, признаком чего служат $288 млн, собранные во всем мире лентой СОНИК В КИНО 2.

Во время пандемии коронавируса отдельные голливудские студии, в особенности Warner Bros. и Disney, экспериментировали с единовременными выпусками своих картин на стриминг-платформах и в кинотеатрах, делая сознательную ставку на развитие потоковых сервисов. Warner Bros. практически все релизы прошлого года выпустила гибридным образом. В наступившем году студия отказалась от данной стратегии. В допандемические времена холдбек, как правило, составлял от 74 до 90 дней. Теперь кинотеатральное окно сократилось до 45 дней, с чем владельцы кинотеатров вынужденно согласились. По данным киностудий, большинство фильмов зарабатывают львиную долю своих сборов в первый месяц пребывания в кинотеатрах.

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