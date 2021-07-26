«Мир! Дружба! Жвачка! 2» – самый просматриваемый сериал первой половины года

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело масштабный опрос интернет-пользователей с целью изучить их предпочтения в отношении контента онлайн-кинотеатров. Согласно результатам исследования, лидером по количеству просмотров среди российских сериалов в первом полугодии 2021 стал проект «Мир! Дружба! Жвачка! 2».

Проект онлайн-кинотеатра Premier регулярно смотрят 24% опрошенных. Следом по количеству просмотров за последние шесть месяцев идут сериалы «Содержанки» (Start) – 17%, «Дылды» (more.tv) – 17%, «Бывшие» (Start) – 16%, «Вампиры средней полосы» (Start) – 14%, «Чикатило» (Okko) – 13%, «Пищеблок» («КиноПоиск HD») – 12%, «Топи» («КиноПоиск HD») – 12%, «Беспринципные» («КиноПоиск HD») – 11%, «Нагиев на каникулах» (Okko) – 10%). Вплотную к 10-му месту подошел сериал «В активном поиске» (Premier), его смотрят 9,5% респондентов. Остальные 22 проекта посмотрели менее 7% опрошенных.

Большинство опрошенных пользователей смотрят фильмы и сериалы регулярно. Два-три раза в неделю и чаще в онлайн-кинотеатры заходит более половины (61%), несколько раз в месяц – 26%, один-два раза в месяц – 13%. При этом почти треть (31%) тратит на просмотр два-три часа в день ежедневно; большинство предпочитает умеренный темп (от двух и более часов в неделю) – 48%.

Кроме того, пользователей онлайн-кинотеатров попросили назвать те сериалы, которые они знают. По этому критерию первым также стал проект «Мир! Дружба! Жвачка! 2» (40%), вторыми по узнаваемости являются «Дылды» (39%), третьими – «Бывшие» (34%).

В начале июля 2021 специалисты агентства TelecomDaily опросили более 1300 совершеннолетних респондентов, которые подтвердили, что являются потребителями услуг онлайн-кинотеатров. Целью опроса было выяснить, какие именно оригинальные российские многосерийные проекты чаще всего смотрят на видеосервисах. На основании полученных данных в рейтинг по ряду параметров были отобраны 33 картины. Полученные данные послужат базой для дальнейшей аналитики.

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26.07.2021 Автор: БК

Источник: Telecom Daily