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Минкультуры поддержит более 80 российских кинособытий в этом году

Автор: Илья Кувшинов

12 марта 2025

Субсидии ведомства на 47-й ММКФ составят 125 млн рублей

Министерство культуры России опубликовало перечень организаций кинематографии, которые получат государственные субсидии на проведение мероприятий в 2025 году.

В список попали 83 мероприятия. В их числе – 47-й ММКФ (125 млн рублей), 4-й фестиваль авторского кино «Зимний» (20 млн рублей), фестиваль анимационного кино «Суздальфест» (16 млн рублей), лаборатория «Ленфильм-дебют» (10 млн рублей), фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» (10 млн рублей), фестиваль «Окно в Европу» (9 млн рублей) и многие другие.

С полным перечнем событий можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Фото: соцсети ММКФ

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