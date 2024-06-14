«МТС Медиа» создало отдельное юрлицо для производства контента

Генеральным директором юрлица числится директор по производству контента «МТС Медиа» Максим Филатов

Медиахолдинг «МТС Медиа» выделяет производство контента в отдельное юрлицо. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Кион» создало дочернюю компанию – ООО «Студия Кион Фильм». Об этом сообщает «Интерфакс».

Новое юрлицо было зарегистрировано 11 июня, а его уставный капитал составляет 100 млн рублей. В качестве основного вида деятельности указано производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Генеральным директором юрлица числится директор по производству контента «МТС Медиа» Максим Филатов.

«“МТС Медиа” в процессе структурирования периметра холдинга. В контексте решения этой задачи онлайн-кинотеатр Kion предполагает выделение отдельной компании для масштабирования производства контента», – заявил представитель медиахолдинга.

Напомним, что в мае МТС завершила объединение своих медиаактивов в один холдинг «МТС Медиа».