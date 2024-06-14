top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «МТС Медиа» создало отдельное юрлицо для производства контента

«МТС Медиа» создало отдельное юрлицо для производства контента

Автор: Илья Кувшинов

14 июня 2024

Генеральным директором юрлица числится директор по производству контента «МТС Медиа» Максим Филатов

Медиахолдинг «МТС Медиа» выделяет производство контента в отдельное юрлицо. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Кион» создало дочернюю компанию – ООО «Студия Кион Фильм». Об этом сообщает «Интерфакс».

Новое юрлицо было зарегистрировано 11 июня, а его уставный капитал составляет 100 млн рублей. В качестве основного вида деятельности указано производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Генеральным директором юрлица числится директор по производству контента «МТС Медиа» Максим Филатов.

«“МТС Медиа” в процессе структурирования периметра холдинга. В контексте решения этой задачи онлайн-кинотеатр Kion предполагает выделение отдельной компании для масштабирования производства контента», – заявил представитель медиахолдинга.

Напомним, что в мае МТС завершила объединение своих медиаактивов в один холдинг «МТС Медиа». 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Продюсерская компания «Яр&Ко» займется экранизациями сказок Корнея Чуковского
Подробнее
На ПМЭФ обсудили будущее сказочных проектов в кино и на стримингах
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 июня 2024 года
Подробнее
Летняя тень: какое влияние пиратский Голливуд может оказать на российский прокат
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Непослушники» в упорной борьбе вырывают победу
Подробнее
Касса России: «Непослушники» возглавили прокат
Подробнее
Стали известны ведущие грядущей премии АПКиТ
Подробнее
Касса четверга: «Непослушники» стартовали со второго места
Подробнее
Софья Митрофанова назначена на должность генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее
Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее
Александр Сокуров откроет свою мастерскую в Армении
Подробнее
В рамках ПМЭФ состоялась сессия о работе российской анимации за рубежом
Подробнее
«Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 млн рублей из-за сериала «Супергерл»
Подробнее
На ПМЭФ обсудили развитие отечественных стриминговых платформ
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 июня 2024 года
Подробнее
Режиссер «В поисках Немо» сделает новую «Историю игрушек»
Подробнее

Новости по теме

Александр Домогаров-младший снял свое имя с титров драмеди «Она такая классная»
Подробнее
Елена Бальмонт покидает пост генерального директора «МТС Медиа»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках июня
Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках мая
Подробнее