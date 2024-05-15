МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции

Речь, в частности, пошла об онлайн-кинотеатре KION

15 мая состоялась открытая конференция о новых технологиях и цифровых решениях «МТС Платформа 2024», посвященная цифровым продуктам и сервисам компании.

В рамках блока «Быть Original» генеральный директор «МТС Медиа» Елена Бальмонт рассказала о главных преимуществах сервисов развлечений цифровой экосистемы МТС.

Компания завершила объединение своих медиаактивов в один холдинг «МТС Медиа». В него входят онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис «Строки», «МТС Музыка», «МТС Лейбл» и «МТС Live». Ожидается, что экосистема будет предлагать разные типы контента (видео, аудио) – причем и в онлайне, и в офлайне.

Онлайн-кинотеатр KION за три года выпустил 80 оригинальных проектов. Бальмонт подчеркнула, что сервис продолжит свою традицию выпускать новые тайтлы первого числа каждого месяца. Количество пользователей платформы составляет 8,6 млн человек.

Среди ближайших проектов стриминга – приключенческий экшн с элементами аниме «Амура» с Аленой Михайловой, третий сезон «Жизни по вызову», драмеди «Первый номер» про изнанку современного глянца по сценарию Сергея Минаева, комедия «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком и мистическая драма «Танго на осколках» с Денисом Шведовым и Юлией Снигирь.

По словам генерального директора «МТС Медиа», KION всегда делал большой акцент на социальные темы. Этому, в частности, будет посвящено драмеди «Она такая классная», раскрывающее под необычным углом тему расстройств аутистического спектра и жизни с ними.

Сервис работает не только над игровыми проектами. Так, например, уже 1 июня в KION выйдет шоу «Клиника счастья. Реалити» с ведущей Авророй, основанное на идее одноименного сериала стриминга. Его участниками станут реальные семейные пары, которые зашли в тупик в личных и сексуальных отношениях.