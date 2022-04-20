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Стоимость акций Netflix упала на 27% после публикации отчета за первый квартал 2022 года

Автор: Никита Никитин

20 апреля 2022

База онлайн-гиганта сократилась на 200 тысяч пользователей

Во вторник, 20 апреля, стоимость акции Netflix упала на 27%. Причиной этому стала публикация компанией финансового отчета о результатах первого квартала текущего года, сообщает Deadline. В течение нескольких часов после публикации цена бумаги сократилась до $259.

За первые три месяца 2022-го онлайн-гигант потерял 200 тысяч подписчиков. На текущий момент общее число абонентов сервиса составляет 221,64 млн, в то время как в конце прошлого года этот показатель составлял 221,84 млн. Ожидалось, что с января по март Netflix увеличит базу подписчиков на 2,5 млн, до 224,34 млн домохозяйств. Эти прогнозы совпадали с ожиданиями аналитиков Уолл-Стрит. По прогнозам экспертов, выручка онлайн-платформы должна была достичь $7,93 млрд при прибыли на акцию в размере $2,9. Netflix отчитался о выручке в $7,868 млрд при прибыли в $3,53 за одну акцию.

Справедливости ради стоит отметить, что о замедлении роста числа подписок сервис предупреждал еще в январе. Свое влияние продолжают оказывать пандемия COVID-19 и макроэкономические трудности в ряде регионов, включая Латинску. Америку. Кроме того, самые привлекательные проекты вроде семейного фильма с Райаном Рейнольдсом ПРОЕКТ «АДАМ» и второго сезона суперхита «Бриджертоны» вышли в марте, под самый занавес квартала, и на общие квартальные показатели повлияли незначительно.

Netflix продолжает удерживать лидерство в глобальной гонке стриминг-сервисов, но с каждым днем сталкивается все с большей конкуренцией со стороны других медиа-гигантов, включая Disney, Warner Bros Discovery и прочих компаний. После потери 200 тысяч подписчиков в прошедшем квартале аналитики сервиса не исключают, что с апреля по июнь Netflix не досчитается еще около 2 млн домохозяйств. Возможно, виной тому рост цены подписки. В январе Netflix объявил о повышении цены на свою подписку в США и Канаде. Самый популярный тарифный план сервиса подорожал на $1,5 – с $13,99 до $15,49 в месяц, что сделало его самым дорогим предложением на рынке в стандартном сегменте. Это уже третье повышение цены подписки на услуги онлайн-платформы за последнее несколько лет.

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