top banner

Netflix запускает дешевый тариф с подключенной рекламой

Автор: Никита Никитин

14 октября 2022

Новая опция станет доступна для пользователей в ноябре

После долгих лет, на протяжении которых руководители Netflix всячески отрицали идею интеграции рекламы в онлайн-вещание, стриминг-гигант наконец вводит дешевый тарифный план с подключенной рекламой, сообщает Variety.

Тариф Netflix Basic With Ads, предполагающий рекламные вставки во время показа контента, будет запущен в США 3 ноября в 9 утра по местному времени. Базовый тариф с рекламой будет стоить $6,99, то есть на $3 меньше основной подписки без рекламы. Новый тарифный план будет поначалу  доступен в 12 странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Мексике, Южной Корее, Испании, Великобритании и США. 1 ноября тариф станет доступен в Канаде и Мексике.

При этом в новый рекламный план не будет входить от 5 до 10 процентов тайтлов из основного каталога сервиса. Сокращение контентного предложения в рекламном тарифе вызвано рядом лицензионных ограничений. В дальнейшем начнутся работы по постепенному снятию этих ограничений. Также пользователи рекламного плана не смогут смотреть фильмы сервиса в режиме оффлайн.

По оценкам Netflix, введение рекламного тарифа не должно негативно сказаться на доходах сервиса от подписки. Предполагается, что зрители не станут в массовом порядке переходить на более низкий тариф.

Со стартом нового плана в ноябре Netflix торопиться опередить конкурентов из Disney+ , который планирует запустить аналогичный тариф в декабре. Решение о введении нового тарифа принято в связи с сокращением подписной базы в первой половине года, что к тому же сопровождалось усилением конкуренции. Таким образом, Netflix Basic – попытка сервиса охватить новую группу потребителей, чувствительных к цене, а также сохранить конкурентоспособность в борьбе в том числе с другими платформами, которые давно предлагают пользователям рекламные опции. Аналитики с Уолл-стрит в целом оптимистично оценивают долгосрочные перспективы введения на Netflix данного тарифа.

Хронометраж отдельного рекламного ролика составит от 15 до 30 секунд. Всего за час будет демонстрироваться 4-5 минут рекламы, что соответствует продолжительности опции на других сервисах. Примечательно, что новые фильмы не будут прерываться рекламой, она будет идти только перед началом просмотра новинок. Предполагается, что это позволит сохранить кинематографическое впечатление зрителей  от премьер.

Показатель CPM, то есть цены за 1000 показов рекламы, запрашиваемой Netflix, составил $65, что довольно высокий показатель по отраслевым стандартам. Предполагается, что в дальнейшем покупатели будут вести с сервисом переговоры о его снижении. Согласно открытым индустриальным данным, Netflix за предоставление услуг по рекламе запрашивал у рекламных агентств ежегодную минимальную комиссию в размере $10 млн. Закупки первых пакетов рекламы были завершены к 30 сентября. Реклама будет доступна для рекламодателей на 10 самых популярных телешоу в каждом из регионов, а также на фильмах разных жанров, включая боевики, драмы, романтику и научную фантастику. Рекламодатели также смогут выбирать, будет или нет появлятся их реклама в контенте, ориентированном на взрослых. Речь о программах и фильмах, содержащих секс, обнаженную натуру и жестокость.

Первое время Netflix будет распределять рекламу без учета географических или демографических параметров, а также без оглядки на зрительское поведение или время суток. В то же время Netflix установит ограничения по частоте показа рекламы отдельным зрителям. Каждый отдельный ролик будет демонстрироваться не более одного раза в час и трех раз в день для одного зрителя. Это намного ниже, чем у других сервисов с рекламой.

Во главе своего рекламного направления в августе Netflix поставил двух ведущих специалистов Snap по рекламе: директора по бизнесу Джереми Гормана и вице-президента по продажам Питера Нейлора. Предполагается, что рекламный тариф к концу текущего года охватит около 4,4 млн абонентов по всему миру. Точный прогноз компания предоставит 18 октября, в момент публикации финансового отчета за третий квартал.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Продюсер Антон Златопольский прокомментировал стартовый результат фильма «Сердце пармы»
Подробнее
Kion презентовал новинки октября 2022 года
Подробнее
Фильм Netflix впервые будет показан сразу в трех крупнейших киносетях США
Подробнее
Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у российского офиса Universal Pictures
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» начал прием заявок для площадок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» возглавило отечественный кинопрокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 3 по 9 октября
Подробнее
Церемония вручения премии «Ника» перенесена на 2023 год
Подробнее
«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Российские медиахолдинги выступили с критикой законопроекта о принудительном лицензировании
Подробнее
Количество контента в российских онлайн-кинотеатрах сократилось за минувшие полгода
Подробнее
Управляющий кинотеатром New Cinema прокомментировал победу в суде над российским офисом Universal
Подробнее
Контент из «недружественных» стран по принудительному лицензированию смогут получать лишь кинотеатры
Подробнее
Касса четверга: «Сердце пармы» возглавляет прокат
Подробнее
Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа» до 1 млрд рублей
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 октября 2022 года
Подробнее
В Москве состоялось открытие проекта «Артхаус»
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года
Подробнее
Сборы российских кинотеатров в сентябре выросли на 3%
Подробнее

Новости по теме

В открытый доступ попали данные пользователей сервиса Start
Подробнее
Депутат Госдумы предложил законопроект о получении принудительной лицензии
Подробнее
Из каталогов российских онлайн-кинотеатров начали исчезать крупные тайтлы
Подробнее
Темпы роста онлайн-рынка в России замедлились
Подробнее
В России растет интерес к приложениям с пиратским контентом
Подробнее