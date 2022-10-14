Netflix запускает дешевый тариф с подключенной рекламой

Новая опция станет доступна для пользователей в ноябре

После долгих лет, на протяжении которых руководители Netflix всячески отрицали идею интеграции рекламы в онлайн-вещание, стриминг-гигант наконец вводит дешевый тарифный план с подключенной рекламой, сообщает Variety.

Тариф Netflix Basic With Ads, предполагающий рекламные вставки во время показа контента, будет запущен в США 3 ноября в 9 утра по местному времени. Базовый тариф с рекламой будет стоить $6,99, то есть на $3 меньше основной подписки без рекламы. Новый тарифный план будет поначалу доступен в 12 странах: Австралии, Бразилии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Мексике, Южной Корее, Испании, Великобритании и США. 1 ноября тариф станет доступен в Канаде и Мексике.

При этом в новый рекламный план не будет входить от 5 до 10 процентов тайтлов из основного каталога сервиса. Сокращение контентного предложения в рекламном тарифе вызвано рядом лицензионных ограничений. В дальнейшем начнутся работы по постепенному снятию этих ограничений. Также пользователи рекламного плана не смогут смотреть фильмы сервиса в режиме оффлайн.

По оценкам Netflix, введение рекламного тарифа не должно негативно сказаться на доходах сервиса от подписки. Предполагается, что зрители не станут в массовом порядке переходить на более низкий тариф.

Со стартом нового плана в ноябре Netflix торопиться опередить конкурентов из Disney+ , который планирует запустить аналогичный тариф в декабре. Решение о введении нового тарифа принято в связи с сокращением подписной базы в первой половине года, что к тому же сопровождалось усилением конкуренции. Таким образом, Netflix Basic – попытка сервиса охватить новую группу потребителей, чувствительных к цене, а также сохранить конкурентоспособность в борьбе в том числе с другими платформами, которые давно предлагают пользователям рекламные опции. Аналитики с Уолл-стрит в целом оптимистично оценивают долгосрочные перспективы введения на Netflix данного тарифа.

Хронометраж отдельного рекламного ролика составит от 15 до 30 секунд. Всего за час будет демонстрироваться 4-5 минут рекламы, что соответствует продолжительности опции на других сервисах. Примечательно, что новые фильмы не будут прерываться рекламой, она будет идти только перед началом просмотра новинок. Предполагается, что это позволит сохранить кинематографическое впечатление зрителей от премьер.

Показатель CPM, то есть цены за 1000 показов рекламы, запрашиваемой Netflix, составил $65, что довольно высокий показатель по отраслевым стандартам. Предполагается, что в дальнейшем покупатели будут вести с сервисом переговоры о его снижении. Согласно открытым индустриальным данным, Netflix за предоставление услуг по рекламе запрашивал у рекламных агентств ежегодную минимальную комиссию в размере $10 млн. Закупки первых пакетов рекламы были завершены к 30 сентября. Реклама будет доступна для рекламодателей на 10 самых популярных телешоу в каждом из регионов, а также на фильмах разных жанров, включая боевики, драмы, романтику и научную фантастику. Рекламодатели также смогут выбирать, будет или нет появлятся их реклама в контенте, ориентированном на взрослых. Речь о программах и фильмах, содержащих секс, обнаженную натуру и жестокость.

Первое время Netflix будет распределять рекламу без учета географических или демографических параметров, а также без оглядки на зрительское поведение или время суток. В то же время Netflix установит ограничения по частоте показа рекламы отдельным зрителям. Каждый отдельный ролик будет демонстрироваться не более одного раза в час и трех раз в день для одного зрителя. Это намного ниже, чем у других сервисов с рекламой.

Во главе своего рекламного направления в августе Netflix поставил двух ведущих специалистов Snap по рекламе: директора по бизнесу Джереми Гормана и вице-президента по продажам Питера Нейлора. Предполагается, что рекламный тариф к концу текущего года охватит около 4,4 млн абонентов по всему миру. Точный прогноз компания предоставит 18 октября, в момент публикации финансового отчета за третий квартал.

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