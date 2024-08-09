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Netflix стал жертвой хакеров

Автор: Илья Кувшинов

9 августа 2024

В сеть утекли сразу несколько невыпущенных игровых и анимационных проектов платформы

Стриминговый сервис Netflix столкнулся с крупнейшей в своей истории атакой хакеров – в сеть утекли сразу несколько невыпущенных игровых и анимационных проектов платформы.

По информации IGN и What's on Netflix, в числе проектов, которые уже оказались доступны онлайн – третий сезон «Трепета сердца», пять серий второго сезона «Аркейна», аниме «Терминатор Зеро», анимационный хоррор МОНОНОКЭ: ЗОНТИК и многое другое.

Представители Netflix подтвердили утечку, заявив, что хакеры взломали сервера одного из партнеров стриминга по постпродакшену.

Пока неизвестно, что еще попало в их руки – по слухам, в ближайшее время в сети могут появиться первые три серии нового сезона «Очень странных дел», однако подтверждения этому пока нет.  

Фото: кадр из сериала «Терминатор Зеро»

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