Netflix стал жертвой хакеров

В сеть утекли сразу несколько невыпущенных игровых и анимационных проектов платформы

Стриминговый сервис Netflix столкнулся с крупнейшей в своей истории атакой хакеров – в сеть утекли сразу несколько невыпущенных игровых и анимационных проектов платформы.

По информации IGN и What's on Netflix, в числе проектов, которые уже оказались доступны онлайн – третий сезон «Трепета сердца», пять серий второго сезона «Аркейна», аниме «Терминатор Зеро», анимационный хоррор МОНОНОКЭ: ЗОНТИК и многое другое.

Представители Netflix подтвердили утечку, заявив, что хакеры взломали сервера одного из партнеров стриминга по постпродакшену.

Пока неизвестно, что еще попало в их руки – по слухам, в ближайшее время в сети могут появиться первые три серии нового сезона «Очень странных дел», однако подтверждения этому пока нет.

Фото: кадр из сериала «Терминатор Зеро»