Microsoft планирует приобрести Netflix

Возможная сделка оценивается в $190 млрд

Главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла, известный своей страстью к крупным покупкам, нацелен приобрести Netflix. Об этом пишет Reuters. Microsoft может выложить за онлайн-кинотеатр до $190 млрд, что вполне по силам корпорации по производству программного обеспечения, учитывая, что ее рыночная стоимость оценивается в $1,8 триллиона.

На данный момент Netflix и Microsoft уже и так довольно тесно сотрудничают. Именно Microsoft является рекламным партнером онлайн-платформы для нового сервиса подписки с поддержкой рекламы. Президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix. Кроме того, Microsoft заинтересована в создании услуги по предоставлению потоковой передачи видеоигр на нескольких устройствах, в чем, очевидно, может пригодиться опыт Netflix.

Объем потенциальной сделки оценивается в $190 млрд. При этом сделка обещает быть более чем выгодна для Microsoft. После выплат налога на операционную прибыль, которая в 2024 году у Netflix должна составить $8 млрд, предполагаемая отдача от данных инвестиций составит только половину средневзвешенной стоимости капитала Microsoft в размере 8%.

Финансовые аналитики считают поглощение Netflix вполне вероятной. Наделла уже неоднократно проявлял неочевидную финансовую логику, приводившую его к успеху, а также демонстрировал готовность к самым смелым и крупным сделкам. Первой покупкой Наделлы после вступления в должность топ-менеджера Microsoft в 2014 году стало поглощение компании, создавшей популярную игру Minecraft за $2,5 млрд. Следом Microsoft купила LinkedIn за $26 млрд и разработчика программного обеспечения для распознавания речи и искусственного интеллекта Nuance за $20 млрд.

На текущий момент самой крупной сделкой Наделлы остается приобретение разработчика видеоигр Activision Blizzard, которое оценивается в $69 млрд. Ожидается, что данная сделка будет полностью закрыта 20 июня 2023 года после проверки всех нюансов соглашения американским антимонопольным регулятором. При этом ожидается, что возможное приобретение Netflix будет даже несколько легче согласовать с властями.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram