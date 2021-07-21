Netflix подвел итоги работы за второй квартал 2021 года

Netflix опубликовал финансовый отчет по итогам второго квартала текущего года, сообщает Variety. За отчетный период международный лидер потового вещания добавил к числу своих подписчиков около 1,5 млн человек по всему миру. Компания также официально объявила о планах выйти на рынок видеоигр, преимущественно мобильных. Игры рассматриваются стриминг-гигантом как новый сегмент рынка, который поможет ей привлечь и удержать клиентов. Ожидается, что играми будут доступны в рамках основной подписки на сервис.

Аналитики отмечают ощутимое замедление увеличения числа подписчиков в сравнении с предшествующими периодами бурного роста. Также Netflix сообщил об оттоке сразу 430 тысяч подписчиков в ключевом для сервиса регионе США и Канады. В то же время компания немного превысила собственный прогноз по росту общего числа подписчиков. В Netflix ожидали, что за второй квартал добавится около миллиона новых пользователей. Как раз около одного миллиона новых пользователей, то есть около двух третей всего прироста, дал один только Азиатско-Тихоокеанский регион. Латинская Америка принесла платформе 760 тысяч новых пользователей, а Европа, Ближний Восток и Африка добавили в копилку Netflix 190 тысяч подписчиков.

В компании предлагают не переживать из-за оттока аудитории в Северной Америке. Армия поклонников ведущего стриминг-сервиса на родном рынке по-прежнему огромна. Кроме того второй квартал традиционно считается не лучшим периодом для роста числа подписок. В 2019 году также во втором квартале после повышения цены подписки от сервиса отписалось 130 тысяч человек. С тех пор число пользователей выросло на 7,5 млн человек. В то же время не стоит забывать, что замедление роста наблюдается после рекордных приростов прошлого года, когда люди по всему миру крайне охотно смотрели кино онлайн, будучи запертыми по домам из-за пандемии коронавируса. Также стоит отметить ощутимый рост конкуренции в сегменте стриминг-вещания. На текущий момент Netflix приходится бороться за долю рынка с такими конкурентами как Disney+, HBO Max, Peacock, Discovery+ и Paramount+.

Компания завершила второй квартал с 209,18 млн подписок в активе и прогнозирует чистый прирост в 3,5 млн домохозяйств в третьем квартале. Для сравнения, в третьем квартале прошлого года Netflix добавил себе 2,2 млн домохозяйств. Выручка Netflix во втором квартале составила $7,34 млрд, что на 19,4% больше, чем в предыдущем квартале, а прибыль на акцию составила $2,97. Это немного превзошло консенсус-прогноз аналитиков по выручке в размере $7,32 млрд, но не дотянуло до ожиданий по показателю прибыли – Уолл-стрит ожидала прибыль в размере $3,15 на акцию. После публикации отчета во вторник акции Netflix просели примерно на 0,2%. В течение первого полугодия компания потратила на контент $8 млрд, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заход на территорию рынка видеоигр станет продолжением экспериментов компании в области интерактивного контента (многим памятен интерктив-эпизод сериала «Черное зеркало» под названием «Брандашмыг»). Платформа планирует создавать игры по мотивам собственных оригинальных фильмов и сериалов, а также предлагать новые игры и выпускать по лицензии игры чужих брендов. На прошлой неделе стало известно, что компания наняла ветерана видеоигр Майка Верду, ранее работавшего в Oculus Studios и Electronic Arts в качестве вице-президента по разработке игр. Верду подчиняется операционному директору и главному директору по продуктам Грегу Питерсу. Также Netflix активизировался в создании дополнительных источников дохода, включая сопутствующие товары, трансляции офлайн-событий и VR-контент.

Согласно заявлению для инвесторов, недавние действия других игроков рынка по консолидации, в том числе запланированное слияние WarnerMedia и Discovery, а также поглощение Amazon студии MGM, никаким заметным образом не повлияли на динамику развития компании. «Наш главный конкурент – мы сами» – отмечено в заявлении.

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21.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Variety