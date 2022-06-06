МИД России ввел санкции против глав Universal Pictures и Netflix

МИД расширил санкционный список для топ-менеджеров корпораций и американских чиновников

МИД России ввел санкции против 61 американского гражданина, в числе которых главы компаний Universal Pictures и Netflix, а также руководители различных министерств США, сообщает РБК. Всего за последнее время Россия ввела ограничительные меры против 963 граждан США, в их числе президент страны Джо Байден и вице-президент Камалла Харрис.

Под санкции попали старший исполнительный директор компании Netflix Рид Хастингс и президент Universal Pictures Питер Крамер. Вместе с ними ограничительные меры введены против руководителей ряда американских медийных платформ, рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также корпораций военно-промышленного комплекса. В их числе президент и старший исполнительный директор компании Fitch Group Пол Тейлор, старший исполнительный директор компании Moody's Роб Фаубер, президент и старший исполнительный директор NASDAQ Адена Фридман, президент компании United Airlines Бретт Харт.

Ранее Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных каналов, а в начале марта приостановил деятельность в России. Была временно прекращена и работа над оригинальными проектами, которые специально для онлайн-платформы разрабатывали российские продакшн-компании. В конце марта Netflix удалил свое приложение из магазинов App Store и Google Play в России, а в конце мая сайт сервиса перестал работать у российских пользователей без VPN. В Роскомнадзоре сообщили, что не блокировали доступ к ресурсу.

Universal Pictures вместе с другими мейджорами в начале марта приостановила деятельность по показу своих фильмов в России.

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