В Екатеринбурге открывается фестиваль «Одна шестая»

Международный смотр дебютов Евразийского континента состоится в первый раз

Сегодня в Екатеринбурге состоится открытие I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие пройдет в МТС Live Hall (Экспоцентр). Ведущими церемонии открытия выступят Ирина Старшенбаум и Егор Корешков. Завершится открытие показом фильма Дмитрия Григорьева ПОДЕЛЬНИКИ.

Фестиваль позиционирует себя как стартовая площадка для начинающих кинематографистов. Программа смотра делится на две части – конкурсную и деловую. В конкурсную программу вошли игровые и неигровые полнометражные дебюты из России, Словении, Хорватии, Испании, Туркменистана, Казахстана и других стран. По итогам конкурсных показов будут вручены призы в номинациях «Лучший международный игровой дебют», «Лучший международный неигровой дебют», «Лучший российский игровой дебют», «Лучший российский неигровой дебют».

На фестиваль в качестве гостей приедут Евгений Цыганов, Марк Эйдельштейн, Маруся Климова, Агния Кузнецова, Елизавета Шакира, Надежда Лумпова и другие звезды.

Спикерами на смотре выступят генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев, генеральный продюсер Свердловской киностудии и генеральный продюсер кинофестиваля «Одна шестая» Ольга Ерофеева-Муравьева, президент кинофестиваля Алексей Федорченко, исполнительный директор Вероника Мелконян и программный директор Лилия Немченко.

В жюри фестиваля в секции игрового кино вошли продюсер, генеральный директор итальянской кинокомпании Revolver Паоло Мария Спина, глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских, киновед, кинокритик, член FIPRESCI и NETPAC от Киргизии Гульбара Толомушова, актриса Юлия Снигирь, адвайзер по кино России и Центральной Азии на Пусанском Международном Кинофестивале Хонг Сангву, режиссер, продюсер, сценарист, обладатель главного приза ММКФ за фильм «Сын» на ММКФ Мехди Фард Гадери, хорватский режиссер, продюсер, сценарист Сергей Станойковский.

В жюри фестиваля в секции неигрового кино вошли режиссер, продюсер, преподаватель, создатель киностудии «Новый курс» и проекта «Пермская синематека», президент МКФ «Флаэртиана» Павел Печенкин, программный директор Центра документального кино Мария Готлиб, актриса, сценарист, продюсер, режиссер, директор и учредитель студии киргизской «Оймо» Эрке Джумакматова, режиссер, директор документальной программы ММКФ, продюсер по документальному кино МТС Медиа/KION Ангелина Ашман.

Различные мероприятия фестиваля пройдут в ККТ «Космос», в отеле Hyatt Regency и на Свердловской киностудии. На конкурсные показы могут попасть все желающие. Для этого нужно пройти регистрацию на специальной странице фестиваля.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры РФ и Губернатора Свердловской области.

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