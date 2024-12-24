Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2024 года

Общее время смотрения на платформе увеличилось в 3 раза год к году

Уходящий год стал для Okko самым успешным за всю его историю – база подписчиков онлайн-кинотеатра выросла на 81% год к году, а общее время смотрения увеличилось в 3 раза (на 208%) в сравнении с 2023 годом.

В тройку самых популярных полнометражных фильмов на стриминге по количеству уникальных зрителей попали: музыкальная сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и комедия ТЕЩА. Количество просмотров оригинального контента, в свою очередь, выросло на 167%. В числе главных сериальных хитов сервиса в 2024 году – криминальная сага «Лихие», сказка «Последний богатырь. Наследие», выходившая на ко-эксклюзиве, и триллер «Трасса».

Пользователи Okko стали больше смотреть детский контент – количество смотрящих зрителей в детском профиле выросло на 168%. В свою очередь, число подписчиков-зрителей спорта выросло на 510%, а количество спортивных трансляций в Okko – в 2,3 раза. Трансляцию полуфинала Евро-2024 Нидерланды – Англия в прямом эфире посмотрели более миллиона пользователей.

Отмечается, что 70% витрины стриминга в 2024 году формировалось алгоритмически, на основе моделей машинного обучения. Время смотрения из сформированных рекомендательной системой персонализированных сценариев в Okko выросло в 5,7 раз. Сервис активно развивал это направление, чтобы подписчики могли сосредоточиться на самом главном – просмотре.

Рейтинг самых популярных сериалов по количеству уникальных зрителей в Okko за 2024 год

• «Лихие»

• «Последний Богатырь. Наследие»

• «Трасса»

• «Тень Чикатило»

• «Волшебный участок»

• «Калимба»

• «Постучись в мою дверь в Москве»

• «Мамонты»

• «Очевидное невероятное»

• «Морозко»