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Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2024 года

Автор: БК

24 декабря 2024

Общее время смотрения на платформе увеличилось в 3 раза год к году

Уходящий год стал для Okko самым успешным за всю его историю – база подписчиков онлайн-кинотеатра выросла на 81% год к году, а общее время смотрения увеличилось в 3 раза (на 208%) в сравнении с 2023 годом.

В тройку самых популярных полнометражных фильмов на стриминге по количеству уникальных зрителей попали: музыкальная сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и комедия ТЕЩА. Количество просмотров оригинального контента, в свою очередь, выросло на 167%. В числе главных сериальных хитов сервиса в 2024 году – криминальная сага «Лихие», сказка «Последний богатырь. Наследие», выходившая на ко-эксклюзиве, и триллер «Трасса».

Пользователи Okko стали больше смотреть детский контент – количество смотрящих зрителей в детском профиле выросло на 168%. В свою очередь, число подписчиков-зрителей спорта выросло на 510%, а количество спортивных трансляций в Okko – в 2,3 раза. Трансляцию полуфинала Евро-2024 Нидерланды – Англия в прямом эфире посмотрели более миллиона пользователей.

Отмечается, что 70% витрины стриминга в 2024 году формировалось алгоритмически, на основе моделей машинного обучения. Время смотрения из сформированных рекомендательной системой персонализированных сценариев в Okko выросло в 5,7 раз. Сервис активно развивал это направление, чтобы подписчики могли сосредоточиться на самом главном – просмотре.

Рейтинг самых популярных сериалов по количеству уникальных зрителей в Okko за 2024 год
• «Лихие»
• «Последний Богатырь. Наследие»
• «Трасса»
• «Тень Чикатило»
• «Волшебный участок»
• «Калимба»
• «Постучись в мою дверь в Москве»
• «Мамонты»
• «Очевидное невероятное»
• «Морозко»

Рейтинг самых популярных полнометражных картин по количеству уникальных зрителей в Okko за 2024 год
• БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
• СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
• ТЁЩА
• ХОЛОП 2
• ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО
• ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
• МАСТЕР И МАРГАРИТА
• ПОЧЕМУ ТЫ?
• ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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