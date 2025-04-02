Okko рассказал о новинках апреля

«Гипнозис», «Дорогая, я больше не перезвоню», «Киллер в отставке» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в апреле – мистический триллер «Гипнозис». Сериал рассказывает о детективе, священнике и адвокате, которые с помощью суперсил противостоят давнему противнику

Также зрителей стриминга ждут фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ; драма ВОЙНА И МУЗЫКА, комедийный экшн КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ и многое другое.

С 3 апреля:

«Гипнозис» (мистический триллер, реж. Тимофей Жалнин)

Трое друзей неплохо устроились в жизни благодаря своим сверхъестественным талантам. Частный детектив Белозеров, обладающий способностью читать мысли, раскрывает одно запутанное преступление за другим, и у него нет отбоя от клиентов. Адвокат Орехов, умеющий видеть будущее, не проиграл ни одного дела в своей карьере. Священник отец Григорий, способный видеть прошлое людей, один воспитывает дочь и имеет свой приход. Он уважаем и любим прихожанами за доброту и прозорливость. Но однажды на горизонте появляется некто, желающий отомстить друзьям за то, что они совершили в далеком прошлом.

ВОЙНА И МУЗЫКА (драма, реж. Сарик Андреасян)

Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый ушел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это сражаться. Выжить в огненном аду сражений с фашизмом им помогает музыка. Захватив с собой инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить столь желанный всеми лейтмотив Победы.

С 4 апреля:

ГОЛУБАЯ ПЕЩЕРА (драма, реж. Алтан Денмез)

Жена офицера военно-морского флота Джема умирает от рака. Пытаясь справиться с потерей, Джем отправляется в путешествие к голубой пещере — месту, где он обещал однажды показать жене свою любовь.

С 5 апреля:

СПИСОК ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (боевик, реж. Азиф Акбар)

Лучшие агенты ФБР и полиция разыскивают серийного преступника, жестоко убившего 11 женщин. След удается взять только детективу Ортега. Под подозрением находится каждый, кто ведет расследование.

С 10 апреля:

МОЙ ДРУГ ПАНДА (документальный, реж. Щим Хен-джун, Томас Ко)

Согласно международному соглашению, бамбуковые панды, которые водятся только в Китае, могут находиться в других странах лишь временно. А если детеныш рождается где-то еще, то живет там до четырех лет. Панды редко размножаются в неволе, поэтому рождение малышки Фу Бао в заповеднике Южной Кореи стало настоящим чудом. Она сразу покорила сердца людей по всему миру и стала символом надежды во время карантина в 2020 году. Особенно теплые отношения сложились у нее с одним из смотрителей в парке. Но спустя четыре года чудо-панде пора на родину. И попрощаться с ней всем будет совсем не просто.

С 11 апреля:

ЗВЕРОПОИСК (анимационный, реж. Синция Анджелини, Дэвид Фейсс)

Свин — профи высшего класса, который специализируется на отлове сбежавших животных. Он путешествует по всему миру на своем суперкрутом авто, оборудованном всем необходимым. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела — ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю.

С 12 апреля:

ПРАНКЕРЫ (триллер, реж. Морин Бхаруча)

Старшеклассник Бен усердно учится, чтобы получить стипендию и поступить в престижный колледж. Все идет как по маслу, пока гроза всей школы, физичка миссис Уилер, не решает завалить весь класс из-за подозрения, что один из учеников жульничал. Бен в отчаянии, и его лучшая подруга Таннер решает поддержать приятеля: она фабрикует улики, указывающие на то, что Уилер причастна к исчезновению одного из студентов. Пранк, начавшийся как школьный мем, разлетается по городу лесным пожаром, и на учительницу открывается настоящий сезон охоты.

С 17 апреля:

ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ (фантастическая комедия, реж. Александр Фомин)

Молодой столичный рекламщик Даня страдает синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается все успеть, но счастья ему это не приносит. Даню согревают только мечты о будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь — обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню».

С 17 апреля:

ШОУГЕРЛ (драма, реж. Джиа Коппола)

Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь.

С 18 апреля:

ДОЛИНА ТЕНЕЙ (криминальная драма, реж. Сальвадор Калво)

Кике, Клара и маленький Лукас отдыхают в северной Индии. Однажды ночью, когда они спят в палатке во время шторма, на них жестоко нападают. Несколько часов спустя местный житель спасает Кике и отвозит в отдаленную изолированную деревню в горах.Теперь он во что бы то ни стало хочет добиться справедливости для преступников, лишивших его семьи.

С 21 апреля:

БОРЕЦ. КАЖЫМУКАН – ЧЕМПИОН МИРА (байопик, реж. Канагат Мустафин)

Кажымукан Мунайтпасов родился в 1871 году в бедной семье. Он с детства начал батрачить у баев, поражая господ своей богатырской силой. О юноше слагали легенды, рассказывали, что он в одиночку может достать быка из болота и съесть целого барана. К 17 годам слава о его силе гремела далеко за пределами аула. Кажымукан отправляется в Омск и без подготовки принимает участие в чемпионате по французской борьбе. С этих пор его слава будет греметь повсеместно: казахский богатырь начинает успешно выступать на международных аренах вместе с Иваном Поддубным, Георгом Лурихом и Иваном Заикиным. Революция, мировые войны, приход советской власти в Казахстан — все эти вызовы своего времени Мунайтпасов принимал как настоящий боец и остался в истории настоящей легендой.

С 25 апреля:

КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (комедийный боевик, реж. Саймон Уэст)

Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но помимо цели, убивает случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре становится ясно, что это ловушка: конкуренты планируют их ликвидировать. Теперь, чтобы выжить, потребуется искусство старого киллера и молодой задор его напарника. Комедийный боевик с Кристофом Вальцем и Люси Лью.

С 27 апреля:

ТАЙНА В ЕЕ ГЛАЗАХ (триллер, реж. Сэм Йэтс)

После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Анетт замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.

Скоро:

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС (приключенческая драма, реж. Александр Котт)

1962 год, разгар холодной войны. Первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, двигаясь к Северному полюсу. Подводная лодка должна всплыть ровно в точке Северного полюса. Так Советский Союз хочет показать Штатам, что может нанести ядерный удар по противникам прямо с макушки Земли. Еще во время испытаний лодки капитан второго ранга Живцов обнаружил серьезные проблемы с навигацией. А теперь его назначили командовать походом.

«Быть цыганом» (документальный)

Первый в России документальный сериал о жизни современных цыган, сделанный в жанре роуд-муви. Ведущий проекта – стендап-комик Леонид Кулаков берет в аренду автодом и отправляется в цыганский табор по приглашению барона. Попутно он знакомится с самыми разными представителями этого народа: получает предсказание от знаменитой гадалки, веселится на свадьбе, исследует жизнь табора и даже выходит в ринг, чтобы подраться. Его впечатления о современных цыганах, их удивительных традициях и привычках, становятся основой для стендап-монолога и этого фильма.

Фото: кадр из сериала «Гипнозис»