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«Анора» остается потенциальным фаворитом грядущей оскаровской гонки

Автор: Илья Кувшинов

18 октября 2024

Номинанты на 97-ю премию Киноакадемии будут объявлены 17 января

Драмеди Шона Бэйкера АНОРА продолжает набирать обороты в гонке за потенциальный «Оскар» – сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину фаворитом на победу в номинации «Лучший фильм».

На портале Gold Derby лента с Майки Мэдисон и Марком Эйдельштейном не только занимает первое место на протяжении уже нескольких недель, но и демонстрирует самый высокий коэффициент на победу.

Подобного мнения придерживается и The Gatecrashers – новая группа по прогнозированию лауреатов «Оскара», основанная создательницей Awards Daily Сашей Стоун. В нее входят 13 голливудских журналистов и блогеров, которые не первый год занимаются освещением наградного сезона.

Variety отмечает, что в этом сезоне нет явного лидера, однако пока также ставит АНОРУ на первое место в числе потенциальных победителей.

Журналист The Hollywood Reporter Скотт Файнберг, в свою очередь, продолжает называть главным фаворитом исторический триллер SEPTEMBER 5. Лента рассказывает о команде журналистов телеканала ABC Sports, которые освещали теракт на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. АНОРА же, по его версии, все еще занимает четвертое место в потенциальной десятке номинантов в категории «лучший фильм».

Номинанты на 97-ю премию «Оскар» будут объявлены 17 января, а сама церемония состоится в Dolby Theatre 2 марта.

Фото: кадр из фильма АНОРА

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