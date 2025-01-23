Стали известны номинанты на премию «Оскар»

В их числе оказался российский актер Юра Борисов

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» по итогам 2024 года.

В их числе оказался Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в драмеди АНОРА.

97-я церемония вручения пройдет в Dolby Theatre 2 марта.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• АНОРА

• БРУТАЛИСТ

• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

• КОНКЛАВ

• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

• СУБСТАНЦИЯ

• Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ

• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»

Лучший режиссер

• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Шон Бэйкер (АНОРА)

• Джеймс Мэнголд (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)

• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)

Лучшая мужская роль

• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)

• Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)

• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)

• Себастьян Стэн (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Лучшая женская роль

• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)

• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Майки Мэдисон (АНОРА)

• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Фернанда Торрес (Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ)

Лучшая мужская роль второго плана

• Юра Борисов (АНОРА)

• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)

• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Гай Пирс (БРУТАЛИСТ)

• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Лучшая женская роль второго плана

• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)

• Изабелла Росселлини (КОНКЛАВ)

• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)

• Моника Барбаро (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)

• Фелисити Джонс (БРУТАЛИСТ)

Лучший адаптированный сценарий

• КОНКЛАВ

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС

• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»

• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ

• СИНГ-СИНГ

Лучший оригинальный сценарий

• АНОРА

• БРУТАЛИСТ

• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ

• СУБСТАНЦИЯ

• ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ

Лучший международный фильм

• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС (Франция)

• Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ (Бразилия)

• СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА (Германия)

• ПОТОК (Латвия)

• ДЕВУШКА С ИГЛОЙ (Дания)

Лучший анимационный фильм

• ДИКИЙ РОБОТ

• ГОЛОВОЛОМКА 2

• ПОТОК

• МЕМУАРЫ УЛИТКИ

• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА