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Стали известны номинанты на премию «Оскар»

Автор: Илья Кувшинов

23 января 2025

В их числе оказался российский актер Юра Борисов

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» по итогам 2024 года.

В их числе оказался Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в драмеди АНОРА.

97-я церемония вручения пройдет в Dolby Theatre 2 марта.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• АНОРА
• БРУТАЛИСТ
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• КОНКЛАВ
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• СУБСТАНЦИЯ
• Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ
• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»

Лучший режиссер
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Шон Бэйкер (АНОРА)
• Джеймс Мэнголд (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)
• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)

Лучшая мужская роль
• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)
• Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)
• Себастьян Стэн (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Лучшая женская роль
• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Майки Мэдисон (АНОРА)
• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Фернанда Торрес (Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ)

Лучшая мужская роль второго плана
• Юра Борисов (АНОРА)
• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Гай Пирс (БРУТАЛИСТ)
• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)

Лучшая женская роль второго плана
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Изабелла Росселлини (КОНКЛАВ)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Моника Барбаро (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Фелисити Джонс (БРУТАЛИСТ)

Лучший адаптированный сценарий
• КОНКЛАВ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• СИНГ-СИНГ

Лучший оригинальный сценарий
• АНОРА
• БРУТАЛИСТ
• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• СУБСТАНЦИЯ
• ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ

Лучший международный фильм
ЭМИЛИЯ ПЕРЕС (Франция)
Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ (Бразилия)
СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА (Германия)
ПОТОК (Латвия)
ДЕВУШКА С ИГЛОЙ (Дания)

Лучший анимационный фильм
• ДИКИЙ РОБОТ
• ГОЛОВОЛОМКА 2
• ПОТОК
• МЕМУАРЫ УЛИТКИ
• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ

Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА

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