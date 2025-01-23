Стали известны номинанты на премию «Оскар»
В их числе оказался российский актер Юра Борисов
Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» по итогам 2024 года.
В их числе оказался Юра Борисов, удостоенный упоминания в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в драмеди АНОРА.
97-я церемония вручения пройдет в Dolby Theatre 2 марта.
Список некоторых номинантов
Лучший фильм
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• АНОРА
• БРУТАЛИСТ
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• КОНКЛАВ
• ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА
• ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
• СУБСТАНЦИЯ
• Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ
• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
Лучший режиссер
• Жак Одиар (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Шон Бэйкер (АНОРА)
• Джеймс Мэнголд (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Корали Фаржа (СУБСТАНЦИЯ)
• Брэйди Корбет (БРУТАЛИСТ)
Лучшая мужская роль
• Рэйф Файнс (КОНКЛАВ)
• Эдриен Броуди (БРУТАЛИСТ)
• Тимоти Шаламе (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Колман Доминго (СИНГ-СИНГ)
• Себастьян Стэн (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)
Лучшая женская роль
• Деми Мур (СУБСТАНЦИЯ)
• Карла София Гаскон (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Майки Мэдисон (АНОРА)
• Синтия Эриво (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Фернанда Торрес (Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ)
Лучшая мужская роль второго плана
• Юра Борисов (АНОРА)
• Киран Калкин (НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ)
• Эдвард Нортон (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Гай Пирс (БРУТАЛИСТ)
• Джереми Стронг (УЧЕНИК. ВОСХОЖДЕНИЕ ТРАМПА)
Лучшая женская роль второго плана
• Зои Салдана (ЭМИЛИЯ ПЕРЕС)
• Изабелла Росселлини (КОНКЛАВ)
• Ариана Гранде (ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА)
• Моника Барбаро (БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ)
• Фелисити Джонс (БРУТАЛИСТ)
Лучший адаптированный сценарий
• КОНКЛАВ
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС
• МАЛЬЧИШКИ ИЗ «НИКЕЛЯ»
• БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ
• СИНГ-СИНГ
Лучший оригинальный сценарий
• АНОРА
• БРУТАЛИСТ
• НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
• СУБСТАНЦИЯ
• ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ
Лучший международный фильм
• ЭМИЛИЯ ПЕРЕС (Франция)
• Я ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ (Бразилия)
• СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА (Германия)
• ПОТОК (Латвия)
• ДЕВУШКА С ИГЛОЙ (Дания)
Лучший анимационный фильм
• ДИКИЙ РОБОТ
• ГОЛОВОЛОМКА 2
• ПОТОК
• МЕМУАРЫ УЛИТКИ
• УОЛЛЕС И ГРОМИТ: ПТИЧЬЯ МЕСТЬ
Фото: кадр из фильма ЗЛАЯ: СКАЗКА О ВЕДЬМЕ ЗАПАДА