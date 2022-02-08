Домены наиболее активных пиратских сайтов удалят из выдачи «Яндекса»

Участники медиарынка подписали соответствующую версию антипиратского меморандума

В новой версии антипиратского меморандума, которую подписали правообладатели и интернет-компании, будут ужесточены меры в отношении сайтов, наиболее активно занятых пиратским распространением аудиовизуальных произведений, сообщают «Ведомости».

Самых злостных пиратов ждет удаление из поисковой выдачи. Причем под эту меру попадут не просто ссылки на пиратские сайты, а сразу их домены. Если число пиратских ссылок на те или иные домены с нелегальным контентом превысит сотню, то последние будут подлежать удалению. При этом из-под действия новой меры выведены легальные площадки – СМИ, соцсети, сайты органов госвласти и т. д.

По мнению президента Медиа–коммуникационного союза (МКС) Михаила Демина, удаление доменов злостных пиратских сайтов позволит значительно оптимизировать расходы правообладателей на защиту своих прав. С данным тезисом согласны участники меморандума. «Самое важное изменение по итогам подписанного соглашения – это то, что ресурс, который систематически нелегально размещает контент, будет удаляться. Не просто ссылка, а домен. То есть сорняки будут удаляться с корнем», – подчеркнул председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Другим важным нововведением новой редакции меморандума стало то, что его действие планируется распространить на все объекты интеллектуальной собственности, кроме фотографий.

На данный момент правообладатели, подписавшие меморандум, имеют возможность во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Они направляются в специальный реестр, держателем которого является Медиа–коммуникационный союз. По данным организации, в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов. Всего же за три с лишним года из поисковой выдачи было удалено более 40 млн ссылок на нелегально размещенный контент.

Со стороны правообладателей документ повторно подписали крупнейшие медиахолдинги и каналы – «Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», профессиональные ассоциации – продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и интернет-видео (АИВ), Rutube. Со стороны интернет–компаний – «Яндекс», VK, «Рамблер интернет холдинг». Новым участником меморандума стала компания «Сберинтертейнмент», которая объединяет в себе Okko, «Союзмультфильм», SberGames, «СберЗвук».

Предполагается, что к меморандуму продолжат присоединяться новые участники, но при выполнении определенных условий. В первую очередь, необходимо, чтобы новая редакция меморандума вступит в силу. А для этого требуется, чтобы заработал разработанный на основе положений меморандума законопроект Сергея Боярского. Второе условие — решение о расширении круга правообладателей должно одобрить большинство действующих подписантов меморандума. По словам гендиректора АИВ Алексея Бырдина, в меморандум «важно также пустить» иностранных правообладателей: «Disney, Sony, Universal и других мейджоров, чтобы они также начали защищать свои каталоги».

В текущем виде меморандум будет действовать до 1 сентября 2022. Предусмотрена его пролонгация до 1 марта следующего года, если законопроект Боярского будет принят до 1 августа.

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