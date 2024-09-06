Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2024 года
Лидером чарта стал «Союз» с Марком Уолбергом
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в августе 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Первое место занял комедийный экшн СОЮЗ. Проект Netflix с Марком Уолбергом и Холли Берри дебютировал на стриминге 16 августа. Вторая строчка досталась фильму-катастрофе СМЕРЧ 2, цифровая премьера которого состоялась в США 13 августа. Бронза ушла хоррору ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – проект стартовал на цифровых площадках еще в конце июля.
Мультфильм ГОЛОВОЛОМКА 2, дебютировавший на мировых платформах 20 августа, занял четвертое место. Пятерку замкнул кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА – проект продолжает оставаться на высоких позициях, даже несмотря на отсутствие качественной копии в сети.
На этот раз в десятке не оказалось ни одного релиза, который можно было бы посмотреть в августе легально.
Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в августе 2024 года
1. СОЮЗ
2. СМЕРЧ 2
3. ТИХОЕ МЕСТО: ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
4. ГОЛОВОЛОМКА 2
5. ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
6. ГАДКИЙ Я 4
7. СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
8. ANOTHER END
9. ДЖЕКПОТ!
10. ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА
Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.
Фото: кадр из фильма СОЮЗ