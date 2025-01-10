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Названы самые популярные у пиратов фильмы в декабре 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

10 января 2025

Лидером чарта стал боевик «Ручная кладь»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в декабре 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял боевик РУЧНАЯ КЛАДЬ с Тэроном Эджертоном, дебютировавший на Netflix 13 декабря. Вторая строчка досталась новой работе Ридли Скотта ГЛАДИАТОР 2, которая стартовала по миру на платформах 24 декабря. Бронза ушла кинокомиксу ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ – проект появился в цифре 10 декабря.

Драма Клинта Иствуда ПРИСЯЖНЫЙ НОМЕР ДВА оказалась на четвертой строчке. Ее онлайн-премьера состоялась 3 декабря. Пятерку замкнул фэнтезийный экшн МИССИЯ: КРАСНЫЙ с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом, релиз которого состоялся на стриминге Prime Video 12 декабря. 

В десятке оказалось сразу три релиза, которые были доступны в декабре легально в России – комедия ЛОХМАТЫЕ ПРЕДКИ, хоррор ПОЖИРАТЕЛЬ ГРЕХОВ и новогодний фильм НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА (последний дебютировал в онлайне вечером 31 декабря).

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в декабре 2024 года
1. РУЧНАЯ КЛАДЬ
2. ГЛАДИАТОР 2
3. ВЕНОМ: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
4. ПРИСЯЖНЫЙ НОМЕР ДВА
5. МИССИЯ: КРАСНЫЙ
6. ЛОХМАТЫЕ ПРЕДКИ
7. ПОЖИРАТЕЛЬ ГРЕХОВ
8. НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА
9. ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ
10. СДАТЬ НАЗАД

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма РУЧНАЯ КЛАДЬ

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