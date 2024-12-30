Названы самые популярные рождественские и новогодние фильмы у российских пиратов в 2024 году

Лидером чарта стал фэнтези-экшн «Миссия “Красный”»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список рождественских и новогодних фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в декабре 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял фэнтези-экшн МИССИЯ «КРАСНЫЙ» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом, релиз которого состоялся на стриминге Prime Video 12 декабря. Вторая строчка досталась черной комедии ДОРОГОЙ САНТА с Джеком Блэком, дебютировавшей на цифровых платформах 25 ноября. Бронза ушла драмеди Дэвида Гордона Грина ЩЕЛКУНЧИКИ с Беном Стиллером. Релиз фильма-открытия кинофестиваля в Торонто этого года состоялся на Hulu 29 ноября.

Семейная комедия ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ, которая вышла на платформах 10 декабря, попала на четвертую строчку. Замкнула пятерку мелодрама Netflix НАШ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ с Линдси Лохан – ее релиз состоялся 27 ноября.

В десятке оказался только один релиз, который был доступен в декабре легально в России – семейная комедия ЛЕТО. СОЛНЦЕ. РОЖДЕСТВО с Дэнни ДеВито и Энди МакДауэлл.

Топ-10: Самые популярные рождественские и новогодние фильмы у российских пиратов в декабре 2024 года

1. МИССИЯ «КРАСНЫЙ»

2. ДОРОГОЙ САНТА

3. ЩЕЛКУНЧИКИ

4. ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ

5. НАШ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ

6. БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД

7. ТО РОЖДЕСТВО

8. ВСТРЕТИМСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ РОЖДЕСТВО

9. САНТА, ПОДСКАЖИ

10. ЛЕТО. СОЛНЦЕ. РОЖДЕСТВО

Фото: кадр из фильма МИССИЯ «КРАСНЫЙ»