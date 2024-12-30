top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Названы самые популярные рождественские и новогодние фильмы у российских пиратов в 2024 году

Названы самые популярные рождественские и новогодние фильмы у российских пиратов в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

30 декабря 2024

Лидером чарта стал фэнтези-экшн «Миссия “Красный”»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список рождественских и новогодних фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в декабре 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял фэнтези-экшн МИССИЯ «КРАСНЫЙ» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом, релиз которого состоялся на стриминге Prime Video 12 декабря. Вторая строчка досталась черной комедии ДОРОГОЙ САНТА с Джеком Блэком, дебютировавшей на цифровых платформах 25 ноября. Бронза ушла драмеди Дэвида Гордона Грина ЩЕЛКУНЧИКИ с Беном Стиллером. Релиз фильма-открытия кинофестиваля в Торонто этого года состоялся на Hulu 29 ноября.

Семейная комедия ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ, которая вышла на платформах 10 декабря, попала на четвертую строчку. Замкнула пятерку мелодрама Netflix НАШ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ с Линдси Лохан – ее релиз состоялся 27 ноября.

В десятке оказался только один релиз, который был доступен в декабре легально в России – семейная комедия ЛЕТО. СОЛНЦЕ. РОЖДЕСТВО с Дэнни ДеВито и Энди МакДауэлл.

Топ-10: Самые популярные рождественские и новогодние фильмы у российских пиратов в декабре 2024 года
1. МИССИЯ «КРАСНЫЙ»
2. ДОРОГОЙ САНТА
3. ЩЕЛКУНЧИКИ
4. ЛУЧШЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА СВЕТЕ
5. НАШ МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ
6. БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД
7. ТО РОЖДЕСТВО
8. ВСТРЕТИМСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ РОЖДЕСТВО
9. САНТА, ПОДСКАЖИ
10. ЛЕТО. СОЛНЦЕ. РОЖДЕСТВО

Фото: кадр из фильма МИССИЯ «КРАСНЫЙ»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: шестой «Иван Царевич» опережает «Лунтика»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2025 года
Подробнее
Касса четверга: «Елки 11» возглавили прокат
Подробнее
Касса России: «Домовенок Кузя» возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 26–29 декабря
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Минкультуры утвердило перечень приоритетных тем для господдержки кинопроизводства в 2025 году
Подробнее
ТНТ подвел итоги 2024 года
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2024 года
Подробнее
«Союзмультфильм» потратит больше 6 млрд рублей на создание собственной супергеройской франшизы
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвались «Елки 11»
Подробнее
KION подвел итоги 2024 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 26–29 декабря 2024 года
Подробнее
Фестиваль современной поп-культуры «Хомякон»: фотоотчет
Подробнее
Сказочная ярмарка: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
В Москве прошла премьера сказочного фэнтези «Финист. Первый богатырь»
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за 2024 год
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о 3-процентном сборе с интернет-рекламы
Подробнее

Новости по теме

Названы самые популярные у российских пиратов фильмы в 2024 году
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2024 года
Подробнее
Российские кинотеатры в ноябре вновь откажутся от пиратского контента
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2024 года
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2024 года
Подробнее