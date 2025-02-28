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Названы самые популярные у пиратов фильмы в феврале 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

28 февраля 2025

Лидером чарта стал боевик «Охота на воров 2: Пантера»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в феврале 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА с Джерардом Батлером, стартовавший по миру на платформах 28 января. Вторая строчка досталась фантастическому экшну Apple TV+ УЩЕЛЬЕ с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой, который появился на стриминге 14 февраля. Бронза ушла фантастическому триллеру КОМПАНЬОН – картина дебютировала в цифре 18 февраля вскоре после кинотеатрального релиза.

Новый кинокомикс Marvel КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР оказался на четвертой строчке, несмотря на отсутствие качественной копии в сети. Замкнул пятерку хоррор НОСФЕРАТУ, появившийся на платформах 21 января.

Помимо вышеупомянутого УЩЕЛЬЯ, в десятке также оказался еще один релиз, который в феврале был доступен легально в России – мелодрама БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в феврале 2025 года
1. ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА
2. УЩЕЛЬЕ
3. КОМПАНЬОН
4. КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР
5. НОСФЕРАТУ
6. ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА
7. ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЕКЦИЯ 31
8. БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ
9. ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР
10. ОПЛАТА КРОВЬЮ

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА

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