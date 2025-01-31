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Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

31 января 2025

Лидером чарта стал «Гладиатор 2»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в январе 2025 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место заняла новая работа Ридли Скотта ГЛАДИАТОР 2, стартовавшая по миру на платформах 24 декабря. Вторая строчка досталась франко-бельгийскому боевику Netflix AD VITAM: ЗА ЖИЗНЬ, который дебютировал на стриминге 10 января. Бронза ушла еще одному проекту Netflix, боевику СНОВА В ДЕЛЕ – картина с Кэмерон Диаз и Джейми Фоксом появилась на сервисе 17 января.

Драмеди НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ оказалось на четвертой строчке. Его онлайн-премьера состоялась 31 декабря. Замкнул пятерку ремейк китайского сай-фай-триллера ОШИБКА ВРЕМЕНИ. МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ, появившийся на российских стримингах 25 декабря.

Помимо вышеупомянутой ОШИБКИ ВРЕМЕНИ, в десятке также оказались еще два релиза, которые были доступны в январе легально в России – мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА и байопик ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в январе 2025 года
1. ГЛАДИАТОР 2
2. AD VITAM: ЗА ЖИЗНЬ
3. СНОВА В ДЕЛЕ
4. НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ
5. ОШИБКА ВРЕМЕНИ. МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ
6. НОСФЕРАТУ
7. ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
8. КРЕЙВЕН-ОХОТНИК
9. МИССИЯ: КРАСНЫЙ
10. ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ГЛАДИАТОР 2

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