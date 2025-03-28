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Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

28 марта 2025

Лидером чарта стала фантастика «Микки 17»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Несмотря на отсутствие качественной копии в сети, первое место заняла фантастика МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном. Вторая строчка досталась фантастическому экшну Netflix ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом, который появился на стриминге 14 марта. На третье место поднялся кинокомикс КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР – как и в случае с лентой Пон Джун Хо, официального цифрового релиза у проекта Marvel пока не было.

Драма БРУТАЛИСТ с Эдриеном Броуди, дебютировавшая на платформах 18 февраля, оказалась на четвертой строчке. Замкнул пятерку мексиканский боевик КОНТРАТАКА, появившийся на Netflix 28 февраля.

В десятке оказался только один релиз, который был доступен в марте легально в России – фантастический экшн Apple TV+ УЩЕЛЬЕ с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в марте 2025 года
1. МИККИ 17
2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ
3. КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР
4. БРУТАЛИСТ
5. КОНТРАТАКА
6. УЩЕЛЬЕ
7. РЕЙС НАВЫЛЕТ
8. ПУТЬ РЫЦАРЯ
9. КОМПАНЬОН
10. АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма МИККИ 17

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