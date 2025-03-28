Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2025 года

Лидером чарта стала фантастика «Микки 17»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в марте 2025 года. В F6 отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Несмотря на отсутствие качественной копии в сети, первое место заняла фантастика МИККИ 17 с Робертом Паттинсоном. Вторая строчка досталась фантастическому экшну Netflix ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ с Милли Бобби Браун и Крисом Праттом, который появился на стриминге 14 марта. На третье место поднялся кинокомикс КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР – как и в случае с лентой Пон Джун Хо, официального цифрового релиза у проекта Marvel пока не было.

Драма БРУТАЛИСТ с Эдриеном Броуди, дебютировавшая на платформах 18 февраля, оказалась на четвертой строчке. Замкнул пятерку мексиканский боевик КОНТРАТАКА, появившийся на Netflix 28 февраля.

В десятке оказался только один релиз, который был доступен в марте легально в России – фантастический экшн Apple TV+ УЩЕЛЬЕ с Майлзом Теллером и Аней Тейлор-Джой.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в марте 2025 года

1. МИККИ 17

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАТ

3. КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР

4. БРУТАЛИСТ

5. КОНТРАТАКА

6. УЩЕЛЬЕ

7. РЕЙС НАВЫЛЕТ

8. ПУТЬ РЫЦАРЯ

9. КОМПАНЬОН

10. АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма МИККИ 17