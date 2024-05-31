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Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

31 мая 2024

Лидером стала картина Алекса Гарленда «Падение империи»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в мае 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял драматический экшн Алекса Гарленда ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ. Лента с Кирстен Данст, Вагнером Моура и Кейли Спейни дебютировала по миру на цифровых площадках 24 мая. На второй строчке оказался фантастический боевик ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО. Бронза досталась комедийному экшну КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом – проект появился в онлайне на международных территориях 21 мая.

Фантастический боевик АТЛАС с Дженнифер Лопес, вышедший на Netflix 24 мая, занял четвертое место. Пятерку замкнуло еще одно продолжение популярной франшизы – ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ. Лента появилась на цифровых сервисах 14 мая.

В десятке оказались сразу два релиза, которые можно было посмотреть в мае легально – комедия НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ с Кристианом Клавье и боевик СОРВАТЬ БАНК с Джоном Траволтой.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в мае 2024 года
1. ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ
2. ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: НОВОЕ ЦАРСТВО
3. КАСКАДЕРЫ
4. АТЛАС
5. ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ
6. НЕОЖИДАННЫЕ СВЯЗИ
7. СОРВАТЬ БАНК
8. ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН
9. МЯТЕЖНАЯ ЛУНА, ЧАСТЬ 2: ДАРУЮЩАЯ ШРАМЫ
10. ЭБИГЕЙЛ

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ

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