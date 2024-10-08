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«Марс Медиа» разрабатывает экранизацию сказки «Принцесса на горошине»

Автор: Илья Кувшинов

8 октября 2024

Авторами сценария выступают Яна Райская и Дарья Пушкова

Кинокомпания «Марс Медиа» сообщила в своем телеграм-канале, что разрабатывает экранизацию сказки «Принцесса на горошине» Ганса Христиана Андерсена.

Новая версия сказки расскажет историю Принца Филиппа, который отчаявшись найти невесту в своем сказочном королевстве, попадает в современную Москву. Там он случайно знакомится с Лизой – девушку недавно бросил парень, поэтому она не верит в любовь и принцев, и не воспринимает Филиппа всерьез. Но соглашается ему помочь, тем более что на конкурсе красоты, который она организует, невест пруд пруди. Филипп уверен, что найдет на конкурсе свою суженую, ведь у него есть волшебная горошина, которая поможет определить настоящую принцессу.

Авторами сценария выступают Яна Райская и Дарья Пушкова, а продюсерами – Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Наталья Марфина. Съемки запланированы на лето 2025 года.

Напомним, что ранее о своем намерении экранизировать «Принцессу на горошине» заявляла кинокомпания KD Studios.

Фото: кадр из советского фильма ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

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