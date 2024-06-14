Александр Домогаров-младший снял свое имя с титров драмеди «Она такая классная»

Премьера проекта состоится в конкурсной программе фестиваля сериалов «Пилот»

Сериал «Она такая классная» остался без режиссера – Александр Домогаров-младший решил снять свое имя с титров проекта онлайн-кинотеатра KION и кинокомпании «Марс Медиа» из-за разногласий на этапе монтажа.

«К сожалению, я принял тяжелое для себя решение убрать свое имя из титров. Хотя проект мне очень дорог. Но я не могу позволить себе остаться в титрах из-за творческих разногласий. Съемки прошли замечательно! Это было лучшее приключение с группой, особенно с актерами», – заявил он.

В «Марс Медиа» отказались от комментариев.

В центре повествования драмеди – восемнадцатилетний парень с аутизмом, который влюбляется в порноактрису после просмотра видеоролика и решает отправиться на ее поиски в Петербург.

Премьера первой серии «Она такая классная» состоится в конкурсной программе грядущего фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.

Фото: кадр со съемок сериала «Она такая классная»