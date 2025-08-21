«Марс Медиа» готовит сериальную экранизацию «Бесприданницы»

Режиссером проекта выступит Александр Стриженов

Пьеса Александра Островского «Бесприданница» обзаведется сериальной адаптацией – ее готовят кинокомпания «Марс Медиа» и режиссер Александр Стриженов.

Отмечается, что сюжет произведения будет адаптирован под современные и актуальные темы, сохранив при этом дух оригинала. Автором сценария выступает Ирина Павлова при участии самого Стриженова.

В центре повествования пьесы Островского – молодая девушка из обедневшей семьи, которая оказывается втянута в выбор между искренними чувствами к бедному человеку и браком с богатым, но жестоким женихом. Поддавшись давлению и соглашаясь на брак ради приданого, она становится жертвой чужих расчетов, что приводит жизнь Ларисы к трагическому финалу.

«В “Бесприданнице” с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к «уважаемым людям» придет полиция. В процессе развития сюжета мы узнаем множество неприятных фактов из личной биографии следователя, ведущего это дело. Его “комплекс вины” – одна из движущих сил дотошного расследования. Наш «великий сыщик», который станет бороться не за “красивую версию” и не за “громкое резонансное дело”, а постарается добиться правды, – тоже окажется жертвой обстоятельств и “неписанных правил”. Потому что правда неудобна всем, в том числе – и обществу», – заявил режиссер.

Съемки «Бесприданницы» запланированы в Твери и Тверской области на лето 2026 года.

Фото: кинокомпания «Марс Медиа»