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Компания «Марс Медиа» займется экранизацией романа «Земля Санникова»

Автор: Илья Кувшинов

14 марта 2025

Продюсеры рассчитывают создать большую киновселенную на основе книги Владимира Обручева

Продюсерская компания «Марс Медиа» приобрела права на экранизацию романа Владимира Обручева «Земля Санникова». Ожидается, что новая адаптация книги, написанной в 1924 году, сохранит дух и сюжетную основу романа.

Фильм расскажет о путешествии группы исследователей к таинственной земле за полярным кругом, которая благодаря уникальному климату превратилась в живой парк ледникового периода. На своем пути они встретят удивительный растительный и животный мир того времени: шерстистых носорогов, мамонтов, пещерных медведей, саблезубых тигров и многих других опасных доисторических животных.

Продюсерами проекта выступают Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Денис Фролов, а автором сценария и креативным продюсером – Алексей Платов.

«Наша компания приобрела права на создание экранизации, а также производных – сериала, сиквела, приквела. Мы хотим создать целую киновселенную на основе этого выдающегося литературного первоисточника, и очень надеемся заинтересовать зрителей и интересной драматургией, и яркой зрелищной визуализацией», – заявил Дишдишян.

Сейчас идет разработка грядущей картины, а запуск запланирован на следующий год.

Напомним, что ранее потенциальную экранизацию «Земли Санникова» заявила компания KD Studios, однако «Марс Медиа» подтвердила, что все права принадлежат именно ей. Роман Обручева ранее переносился на экраны в 1973 году – тогда главные роли в фильме исполнили Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин и Олег Даль.

Фото: кадр из фильма ЗЕМЛЯ САННИКОВА

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